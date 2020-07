Rengeteg a vérszívó, mégis mehet a légi szúnyogirtás

Tavaly megírtuk: idén már nem engedélyezik a légi szúnyoggyérítést az országban. A szúnyogok azonban felülírták a terveket, jövő héten mégis felszállhatnak a repülők a súlyosan fertőzött területeken, így a Tisza mentén is. A biológiai védekezés az árterekben még nem oldható meg.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Facebook-­oldalán olvastuk a hírt: az or­­szágos tiszti főorvos kedden mégis engedélyezte a légi ké­­miai szúnyoggyérítést.

Egyedi engedéllyel lehet felszállni

– A délnyugati országrészben a biológiai és földi kémiai kezelésekkel elfogadható szintre sikerült csökkenteni a szúnyogártalmat, a Duna mentén azonban jelentős számban, a keleti országrészben, a Tisza és a Körösök térségében pedig továbbra is tömegesen vannak jelen a csípőszúnyogok – tudtuk meg Dóka Imre tűzoltó főhadnagytól, az OKF helyettes szóvivőjétől. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyedi engedélyével végezhetnek a következő hetekben a szakemberek légi kémiai gyérítést ezeken a területeken. A technológia alkalmazására az országos tiszti főorvos kizárólag a katasztrófavédelmet ha­talmazta fel, a Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer légi kijuttatására kaptak átmeneti engedélyt.

A héten 37 település érintett a szúnyoggyérítési program­ban Csongrád-Csanád megyében, ahol a jövő héten is folytatódik a gyérítés – akkor már odafentről is. Az érintett te­­rületekről az alábbi linken tájékozódhatnak a lakosok: https://www.katasztrofavedelem.hu/43/heti-programok, a program minden hétfőn frissül.

A környezetgazdálkodás oldalán azt írták a szerről: mesterséges piretroid származék, a melegvérűekre való hosszú távú hatását a tudomány nem zárja ki. Javasolják a lakosságnak, hogy a kezelések alatt és után tartózkodjanak zárt he­­lyen. A szer nemcsak szúnyogokat, hanem más rovarokat is megöl, tudtuk meg Gajda Zitától és Szepesszentgyörgyi Ádámtól, a vérszívókkal foglalkozó No mosquito Kft. képviselőitől. Szegeden és környékén a gyötrő szúnyog a domináns, derült ki a heti rendszerességű vizsgálatokból: igen vándorlóképes, lárvabölcsőjétől napi egy kilométerre is elrepülhet. A nem ártéri fajok jelenléte elenyésző, a 22 mintavételi ponton 96,1 százalék volt a hullámtéri szúnyogok aránya.

A granulátum nem érhető el nálunk

– A szúnyogártalom a Tisza és a Maros árhullámai miatt alakult ki. Előtte szinte nem voltak szúnyogok Szegeden és környékén, március óta zaj­­lik a biológiai irtás. Jelenleg azonban Magyarországon nincs olyan technológia, amivel eredményesen lehet biológiai kezelést végezni az ártereken. Gyalog vagy jármű­vel nem lehet bemenni a víz alatt álló vagy ingoványos te­­rületekre. Az a granulátum azonban még mindig nem érhető el Magyarországon, amit repülőről eredményesen lehetne kijuttatni – foglalta össze Gajda Zita kutatóbiológus: a folyadékot lefagyasztják apró jéggolyókká, és ezek, mivel súlyosabbak, átjutnak a lombokon a vízig.

Melegködös is meg repülős kiszórás is

A melegködös irtás a szege­diek jó része szerint alig érez­hető. Ez a fizika törvényszerűségeiből fakad, mondta Sze­­pesszentgyörgyi Ádám ökológus-biológus. Az autókról kijuttatott permet eljut 40-50 méterre is, de megállítja az épület, a zártabb kerítés. A repülőgépről kijuttatott szer pedig bár nagyobb területet lefed, a lombok, tetők, fedett helyek alá nem ér el. Ilyen he­­lyekre a melegködöt javasolják, ami oldalirányból eljut a szúnyogokhoz. Ezt most Szegeden hetente ismétlik.