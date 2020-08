Rengeteg finomságot sütöttek a táborozó gyerekek – Galéria

Lángost, pizzát és kínai tésztát is készítettek már a sándorfalvi GastroMini Gyermek Főzőiskola résztvevői a héten. Napi három étkezésüket maguknak sütik-főzik, a cél, hogy megszerettessék velük a konyhai munkákat.

Mini főzőiskolát tartanak a héten Sándorfalván, gasztrotábort rendeztek ugyanis az Ifjúsági Közösségi Központban. Az intézmény konyhájában a gyerekek maguk készítik el reggelijüket, ebédjüket és uzsonnájukat is, ráadásul minden nap azt esznek, amit demokratikusan megszavaznak.

– Volt már lángos, bolognai, paprikás krumpli, és lesz pizza is – sorolták a gyerekek. Tegnap pedig a reggelire elfogyasztott csokis muffin után kínai tésztát készítettek, melynek hozzávalóit ráadásul együtt vásárolták be a piacon. – Kaptunk ajándékba egy tököt is. Azt kirántjuk – büszkélkedtek.

A táborban a legfiatalabb résztvevő 6, a legidősebb 12 éves. Hasonló jellegű táborokban általában 12 év az alsó korhatár, de a szervező úgy fogalmazott, szerinte a kicsiket is be lehet engedni a konyhába – természetesen megfelelő körültekintéssel.

– Úgy látom, hogy a mai fiatalok főzéshez való hozzáállása drámai. Időben el kell tehát kezdeni velük megszerettetni a konyhai munkát, hogy aztán otthon is több kedvük legyen segíteni. Ennek pedig a kulcsa, hogy sikeresnek érezzék magukat – mondta Simitz Henriett. Természetesen a 6 éves Sztella még sok mindenbe nem tud belefolyni, de lelkes résztvevője minden egyes ételkészítésnek.

– Szeretek főzni és szakács szeretnék lenni – jelentette ki a 7 éves Áron, aki gyorsan megjegyezte: édesanyjának is szokott otthon segíteni. – Például a bolognai port beleönteni az edénybe – tette hozzá. A táborban ugyanakkor azt is megtanulta, hogyan kell az igazi szószt elkészíteni.

A tegnapi kínai tésztáról előzetesen viszonylag kevés gyereknek volt ismerete, ez volt az egyetlen étel, aminél nem voltak biztosak, hogy mindenkinek ízleni fog.

– Aki nem akarja megenni, amit főztünk, az kap vajas kenyeret. De ilyen eddig nem fordult elő – árulták el. Cukkinit, répát, hagymát és káposztát dinszteltek, a hús mellett ez került a tésztára. Többen evőpálcát is vittek magukkal, hogy stílusosan tudják majd elfogyasztani munkájukat. Néhányan azonban a sütő felé is rendszeresen kacsingattak, ott ugyanis már sült az újabb adag muffin – valószínűleg a vajas kenyér alternatívájaként.