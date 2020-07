Rengeteg illegális szemetet hozott a vírus – Fotók

Milliós nagyságrendű pluszkiadást okozott Makónak, hogy a járványveszély idején még a belvárosban is elszaporodtak az illegális szemétlerakó helyek. Bár ez utóbbiakból azért még mindig akad, mostanra nagyrészt sikerült úrrá lenni a helyzeten.

A járványveszély idején nem volt nyitva a makói szeméttelep, és a házhoz menő lomtalanítás is szünetelt átmenetileg. Czirbus Gábor alpolgármester szerint ezzel, no meg az érintett makóiak türelmetlenségével magyarázható, hogy sokan nem várták meg, amíg visszaáll a régi rend, és kihordták az utcasarkokra, ami feleslegessé vált. A belváros önkormányza­­ti képviselőjeként is tevékenykedő Czirbus nem csak lakóktól kapott jelzéseket: a várost járva maga is talált az elmúlt hetekben szeméthegyeket és tett be­­jelentést. – Láttam kirakott bútorokat, háztartási szemetet és tévékészüléket is – mondta lapunknak.

A közterületen felhalmozott hulladékot az önkormányzat saját költségén elszállíttatta, a munka nagy részével már vé­geztek is. Az alpolgármester becslése szerint ez a városnak ebben a rendkívüli időszakban milliós többletkiadást okozott.

– Ennyivel kevesebbet tudunk például játszóterek karbantartására vagy járdák építésére költeni – hangsúlyozta. Arra is felhívta a figyelmet, hogy immár újra nyitva a szeméttelep és is­­mét lehet házhoz menő lomtalanítást kérni. – A makóiaknak 21. századi szolgáltatást harcoltunk ki, hiszen hetente elviszik a házak elől a zöldhulladékot, negyedévente lehet házhoz me­­nő lomtalanítást kérni, és a hulladéktelepre is be lehet vinni évi 350 kilónyi szemetet ingyen – emlékeztetett.

Ha az illegális lerakóhelyek nagy részét sikerült is fel­­számolni Makón, azért aki keres, az talál ilyet. Ahogyan máskor, úgy most is Honvéd városrészben találtunk belőlük a legtöbbet. A legtöbbet utcasarkokon, közlekedési táblák, villanypóznák tövében helyezték el. A legmegdöbbentőbb látványt az a fekete zsákokból álló halom nyújtotta, amit egy olyan pózna tövében fotóztunk le, amin térfigyelő kamera is van – a zsákokból néhányat még rá is akasztottak az oszlopra. Innen nem messze tábla figyelmeztet arra, hogy tilos az illegális hulladéklerakás. Valaki ezt a táblát is kreatívan hasznosította: ráakasztott egy használt kerékpárgumit.

– Mi is kíváncsiak lennénk, kik szemetelik tele Honvédot – mondta a sarkon egy idősebb férfi. – Elhiheti, hogy nem mi szemeteljük össze a saját házunk környékét.