Répával, céklával festettük a tojást régen – Felelevenítettük a hagyományokat

A kertben vagy a zöldségesnél is be tudjuk szerezni a természetes tojásfestéket.

A húsvéti hagyományok közül a tojásfestés az egyik, ami széles körben megmaradt. Egyre többen érdeklődnek a természetes megoldások iránt: régen is volt piros tojás, és régen is befestet­ték valamivel. Annak jártunk utána, miket használtak az ételfestékek előtti időkben. El­­sősor­ban növényeket: ezek nagy részét a kertben vagy a zöldségesnél is be tudjuk szerezni.

Zöldet spenóttal, fűvel, nyírfa rügyével és levelével kaphatunk, halványzöldre festi a tojást a csalán friss hajtása: találtunk a kertben. Vöröshagyma héja kell a barnásvöröshöz, céklával rózsaszínt, vöröskáposztával sötétkéket és sötétlilát is kaphatunk – egyedül ezt kellett venni, minden más volt otthon. Sárgarépát és kurkumát főztünk meg a sárgához, őrölt kávét a tejeskávé színéhez. A tojások egy részére harisnyával virágokat és leveleket erősítettünk, hogy festés után megmaradjon a helyén a minta.

Az a legjobb, ha fehér héjú to­­jással próbálkozunk, azon jobban érvényesülnek a színek, és a legvékonyabb nejlonharisnyát használjuk. Ügyeljünk rá, hogy ne maradjon a héjon szennyeződés – ezúton csókoltatjuk azt, aki kitalálta, hogy a tojásokra darabonként nyomtatja rá a fontosabb információkat, mert nem jön le.

A növényeket fél órát főztük, érdemes minél többet belerakni az edénybe. Amikor elkészült a festővíz, leszűrtük, félliterenként hozzáadtunk 3-4 kanál ecetet, majd beletettük a folyadékba a tojásokat. Benne hagytuk másnap reggelig. Egyedül a csalán nem teljesítette a kötelességét.

Amikor kivesszük a tojást a festőléből, ne ijedjünk meg a hólyagos, lefoszló festékré­tegtől. Mielőtt a kutyák elé vet­nénk az egészet, mossuk meg óvatosan a tojást! A külső réteg lejön a legtöbbről, alatta márványos minta rajzolódik ki. Legalábbis nálunk így történt: egyedül a sárgán maradt meg a festékréteg maradéktalanul. Száradás után kenjük át a tojásokat szalonnabőrrel vagy zsíros, olajos vattával. Fotózzuk le a végeredményt, és húsvéthétfőn küldjük el annak, aki eljött volna meglocsolni.