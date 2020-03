Repülős mangó és ananász a nagybanin – Fotók

Régen télen szilvát csak aszaltban ettünk, lekvárban, befőttben, esetleg fagyasztottan, a piacgazdaságban minden van, amit megfizet a vásárló. Így szilva is kapható március közepén, igaz, Peruból érkezik, áthajózik az óceánon. És van kínai gyömbér, brazil lime, spanyol áfonya és olasz fürtös paradicsom is.

– Itt vagyok mögötted két mé­terrel – mondja fotós kollégám, amikor rákérdezek telefonon, hogy merre jár, mert elég rossz helyen álltam le és vártam be a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piac sorompós bejárata előtt. A biztonságért felelős alkalmazottak hamar ki is szúrnak bennünket, és udvariasan megkérdezik, mi­­ben segíthetnek. Amikor ki­derül, hogy vár bennünket, szépen elirányítanak, hogy a so­­rompó után azonnal jobbra, majd balra, és hajtsunk be a hét kapu valamelyikén.

Behajtás

Kollégám szorosan a nyomomban, a középső kapuk egyikénél megyünk be. A sorompó előtt felirat, hogy tilos a vo­natozás, vagyis az élelmes ma­­gyar – és nem magyar – ne próbáljon úgy spórolni, hogy egy nyitásra két autó slisszoljon be. A szankcióra már nem emlékszem, de az is fel volt tüntetve. A sorompó után azonnal meglátom a kocsim rendszámát a „villanyújságon”, mellette egy jelzés, hogy a belépésünk pótdíjjal történt.

Természetesen erről érdeklődünk először Veres Balázsnál. – A beléptetés az aktuális rend szerint történik, és jogosulatlanság esetén automatikusan pótdíjazza a rendszer az érkező járműveket. Érdemes erről előre tájékozódni, az információk megtalálhatók weboldalunkon vagy érdeklődhetnek ügyfélszolgálatunkon is a behajtani kívánó autósok. Másik lehetőség a lakossági par­­koló, ez 0–24-ben megközelíthető bárki számára – mondja a piac vezetője.

Miskolctól Győrig

Ahhoz képest, hogy március kö­­zepét írjuk, szépen pörög az élet az importos csarnokban. Egymás között mindenki csak így emlegeti a piac legnagyobb csarnokát, ahol elsősorban a déligyümölcs cserél gazdát – persze a sok import zöldség mel­­lett. Ámuldozni nem na­­gyon érdemes, mindjárt az ele­­jén határozott mozdulattal arrébb is tessékelnek bennünket egy igyekvő, közepesen meg­­pakolt targonca útjából.

– Most szerintem 99 százalék, de a legnagyobb szezonban sem meg 70 százalék alá ebben a csarnokban a külföldről be­­hozott áru – mondja Veress Ba­­­­lázs, hozzátéve, szinte az or­­­­­­szág minden pontjáról jönnek a nagyban vásárlók, Nyíregyházától Miskolcig, Győrtől a Balatonig, és pécsiek is könnyen eltalálnak Szegedre. Nem beszélve a budapestiekről.

Perui szilva

Ottjártunkkor szép nagy szemű görög földi eper kínálta magát, kilónként 1000 forintért, s ez azért annál jobban mutatott, mint az élelmiszermulti polca­­in az 1200 forintos. – Ez nem olasz – mondták kicsit mosolyogva, és ezt körsétánk alatt hallottuk még jó néhányszor. Ennek ellenére természetesen találtunk onnan érkező importot, hiszen az élet nem állt meg.

Régen télen szilvát csak aszalt­­ban ettünk, lekvárban, be­­főttben vagy gyorsfagyasztottan, amihez persze bátran hozzáadhatjuk a pálinkafogyasztást is. Ma a piacgazda­ságban minden van, amit meg­­fizet a vásárló, így szilva is március közepén, igaz Peruból érkezik, áthajózik az óceánon. A legkisebb tétel természe­te­­sen a láda, 8300 forintba ke­­rül, ami egy kilóra vetítve 1185 forint. Óriási szemű, nem is szilva alakú, a magyar ezt ringlónak mondja.

Spanyol fokhagyma

Láttunk szép brokkolit 5500 fo­­rintért zsákját és még szebb fokhagymát, ami Spanyolországból érkezett, és az 5 kilós ki­­szerelésből kiindulva csupán 500 forint körül van kilója. Nem csoda, ha nehezen tud vele versenyezni a magyar termelő, aki nem nagyon talál embert a kézimunka-igényes növény műveléséhez, felszedéséhez.

Messzebbről, Costa Ricából érkezett az ananász, szépek, nagyok, csupán 9 darab fért belőle egy 7200 forintért kínált kartonban. Erre nem kérdeztünk rá, de nagy valószínűséggel „repülős” ananász volt. A „hajóst” ugyanis – bármennyire hihetetlen – éretten szüretelik, és alacsony hőmérsékleten tárolva, tengeri úton szállítják. A „repülőst” ellenkezőleg, féléretten szüretelik, légi úton érkezik, és leszedés után néhány nappal már értékesítik.

Olasz karalábé

Fordított, nekünk normális rugóra jár a repülős mangó, azt érettebben szedik le, gyorsabban kerül a fogyasztó asztalára, mint a hajón szállított. Az utóbbit szinte zölden szedik le, és az egész évben kapható gyümölcs gyakorlatilag a hosszú úton érik be – vagy nem. Repülős és sokkal csábítóbb mangóhoz volt szerencsénk a nagybani piacon, igaz, meg is kérték az árát. A tapasztalat szerint a két és fél, háromszoros a légi felár.

A boltokban mostanában ép­­pen olcsó a citrom, a nagybanin is 500 forint körül van kilója, de az élelmiszermulti 700-ért akár már biot is kínál a vásárlóknak. Ehhez képest a Vitaricum Kft. drágábban adja az importos csarnokban. – Ez kezeletlen citrom, bátran lehet reszelni a héját és beletenni a süteménybe – mondja Acsay Lajos. Az ügyvezető igazgató hangsúlyozza, a sima héja vegyszeres, és ezért mosás után sem javallott a fogyasztása az ételekben.

Találkoztunk szép kínai gyöm­­bérrel, de előfordul, hogy Brazíliából érkezik, ahogy például a lime is. Van gyönyörű nagy szemű áfonya Spanyolországból, és tetszetős fürtös paradicsom, az utóbbi történetesen Olaszországból. Ahonnan például a valóban szép és zsenge karalábé is érkezett. Mert az élet nem állhat meg.