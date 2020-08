Repülőtér lett a rakpartból – Galéria

Megtelt repüléshez köthető programokkal Szeged főutcája, a Tisza mellett a Huszár Mátyás rakpart a Szeged International Airshow, a CE CUP Hőlégballon Közép-Európa-kupa és az Airport Szeged jóvoltából.

Az érdeklődők szombaton és vasárnap találkozhattak a különböző szerkezetekkel, és a szervezők a gyerekekről sem feledkeztek meg: játékok, óriás sakk, kosaras körhinta várta őket, de kíváncsian nézték a folyón úszó „repülőszerkezeteket”, a kacsákat is.

Volt még gyerekhangár színezéssel és hajtogatással, vitorlázórepülő testközelből – a gyerekek és szüleik is bekukucskáltak a fülkébe –, és azt is kipróbálhatták, milyen egy hőlégballon kosarában állni. Igaz, nem több száz méter magasan, hanem a szilárd, biztonságot nyújtó talajon, de így is megismerkedhettek azzal a technikával, hogy hogyan kell beszállni, elhelyezkedni és kezelni az eszközt. Ezt sokan kipróbálták, a legnagyobb tetszést, sikítást az váltotta ki, mikor Pálhegyi Zoltán és segítői beindították az égőfejet, a fúvókát. Az igazi vadászgép-katapultülés is nagy élményt jelentett mindenkinek, ezt a programot egy történetekkel, sztorikkal teli vadászpilóta, a műrepülő Vári Gyula – látványos bemutatót is tartott a Tisza felett, sokan bámulták a fantasztikus és veszélyes trükköket – színesítette a résztvevőknek, akik így „katapultálhattak” az izgalmas, legendás világba.

Két napra, aki vállalkozott rá, „vadászgépszerelő” is lehetett, megismerkedhetett a szerszámokkal, a sugárhajtóművel, és azzal a technikával, ami magasba repíti a több tonnás gépmadarakat.