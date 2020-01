Révbe ér a Szőke Tisza – így néz ki most a gőzös – fotók

Napokon belül megkezdődhet a Szőke Tisza mentőakció leglátványosabb és legkritikusabb szakasza. A hányattatott sorsú lapátkerekes gőzöst ballonok segítségével emelik ki a folyóból. A tápéi kikötőben csigasorok segítségével vontatják a hajót a szárazföldre. A beavatkozás egyben a mentőakció legkritikusabb pontja lesz.

Nehéz terepen botorkáltunk a tápéi kikötőben hatalmas földhányások között. Először a rámpát vettük észre, ami csaknem 150 méter hosszú, földbe vájt lejtő. Ekkor szembesültünk azzal, hogy a mentőakció milyen komoly, hónapokig tartó előkészületeket igényelt. A hétvége ellenére javában dolgoztak a szakemberek a te­rületen.

Csigasorokkal húzzák a partra

– Most építjük ki az úgynevezett göröglyukakat, amelyekbe a vontatócsörlőket fogjuk ki­horgonyozni, majd hozzákezdünk a kötelek befűzéséhez. Két csigasort alakítunk ki, ezekbe körülbelül 600 méternyi sodronykötelet fűzünk be oldalanként. Ezekhez csatlakoznak majd a kötélzet speciá­lisan erre a célra gyártott to­vábbi részei. Négy-öt napot vesz majd igénybe, addigra a göröglyukak is elkészülnek, és készen állunk majd arra, hogy a hajót a partra vontassuk – mondta lapunknak Heizler Tamás, a KÉSZ Csoporthoz tartozó MA-HARD Vízépítő Kft. ügyvezetője. A Szőke Tisza tu­­lajdonosa, a Hajózásért Alapítvány őket bízta meg a folyami gőzös megmentésével.

Óriási ballonok

A hét elején érkeznek meg azok a ballonok, amelyekkel a hajót kiemelik. Ezeket ki­­fejezetten a mentőakcióra gyártották. A 15 darab, egyenként akár 80 tonna teherbírású, 10 méter hosszú és másfél méter átmérőjű felfújható ballonon gördül majd a hajótest, amikor a szárazföldre vontatják.

– 18 köbméternyi, legfeljebb 0,7 bar nyomású levegővel töltjük fel a ballonokat. A nyomástól függően változik a terhelhetőségük. Lesz olyan pont, ahol a gőzös alatt összeér a gumifelület, de kétoldalt a hajótestet megtámasztja majd. Ezek a ballonok nagyon erős anyagból készültek, ki fogják bírni az extrém terhelést. Azért választottuk ezt a megoldást, mert hiszünk benne, hogy se­­gítségükkel a hajót egyben tudjuk a partra emelni – folytatta Heizler Tamás.

Roncsként is lenyűgöző

Tekintetünkkel közben a legendás gőzöst kerestük. A Szőke Tisza az oldalára dőlve, farával a part felé, a kikötőben horgonyoz. Maradványait mindenütt rozsda borítja, a fedélzetből néhány korlátdarab és az egyik lapátkerék kabinja maradt hírmondónak. Korábbi tulajdonosa a fel­építményeket a fém hajótestig elbontotta. A kétkéményes hajót tavaly ősszel emelték ki a hullámsírból.

– Most is vannak a hajónak olyan részei, amiken belül víz és iszap van. Ezeket nem akartuk teljesen kiszivattyúzni, mert egyes helyeken továbbra is víz szivárog a hajótestbe. Azt feltételezzük, hogy van valahol egy sérülés, amit most nem bolygatnánk meg. A hajó a víz felszínén úszik, tudjuk mozgatni, ezért nem kockáztatunk. A hajótestet azért nem próbáljuk vízszintesbe hozni, nehogy véletlenül egy újabb vízbetöréssel szembesüljünk – tette hozzá a MA-HARD Vízépítő Kft. ügyvezetője.

Időjárásfüggő akció

A szakemberek több forgató­könyvvel is készülnek a ki­­emelésre. Sok minden függ az időjárástól és a vízállástól. Nekik most az lenne a jó, ha a vízszint emelkedne és a föld is megfagyna. Fél szemmel ezért az időjárás-előrejelzéseket fi­­gyelik. Ha egy hét múlva sem lesz kedvezőbb a helyzet, nem várnak tovább, belevágnak a mű­­veletbe.

– Napokig tart majd a kiemelés. Abban bízunk, hogy minden a terveink szerint alakul. Az lenne az optimális, ha a bal­­lonokon olyan könnyedén gördülne a hajótest, hogy egy darabig gépek segítségével is tudnánk húzni, ezzel időt nyernénk, azonban a 200 tonnás csörlőkkel, mivel azok nagyon lassan és egyenletesen dolgoznak, kontrolláltabb módon tudjuk irányítani a műveletet. Ha váratlan dolog történne, azonnal be tudunk avatkozni. Az álló és a mozgó csigák között 70 méter lesz a távolság, ezért egyszerre legfeljebb ekkora távot tud megtenni a ha­­jó, majd újra kell fűzni a csigákat – mondta Heizler Tamás.

Az enyészeté lett

A Szőke Tisza még az Osztrák–Magyar Monarchiában, 1917-ben épült Újpesten, a Ganz és Társa Danubius Gép-, Waggon- és Hajógyárban. A legnagyobb folyami gőzhajó 2000-ig szolgálta a várost, majd a tápéi ki­kötőbe vontatták.

A hajó 2017 decemberében került a Hajózásért Alapítvány tulajdonába, amit kifejezetten a Szőke Tisza megmentésére ho­­zott létre Varga Mihály, a KÉSZ Csoport alapítója, valamint Portás Csaba, az ügyért évek óta elkötelezett hajózási szakember.

– Számunkra kulcskérdés a fenntarthatóság, hogy miként fogjuk hasznosítani. Az biztos, hogy ha a hajó nem fog teljesen újjáépülni, akkor is Szegeden marad. A megyeszékhelyen hasz­­nosítjuk olyan formában, ami egyaránt élményt nyújt a városlakóknak és az ideutazó turistáknak. Ez a célunk, ezért dolgozunk a gőzös megmentésén – mondta Varga Mihály.