Ritka látványosság apátfalván – Galéria

Jópofa szobrokat, főként mesefigurákat készít használt autógumikból párja, Mátó Imre közreműködésével az apátfalvi Zsótér Eliza.

Ezekből a házuk előtti zöldterületen, a Rákóczi utca sarkán egy egész kollekció van már: többek között hóember, páva és tapsifüles virít a fűben. Akik erre járnak, meg-megállnak valamelyiknél, szelfit készítenek velük, a fiatalok pedig olykor pokrócot is hoznak, hogy itt bandázzanak.

Az ötletet a szobrok készítéséhez Eliza azt követően kapta, hogy kiderült: a házuk előtti földterület tele van kövekkel, virágokat tehát nem ültethet oda. A civilben takarítónőként dolgozó kreatív hölgy két éve készítette az első darabot. Ez a Mignon nevű mesefigurát mintázta. Azóta szomszédok, barátok, ismerősök is hoznak neki kisebb-nagyobb gumiabroncsokat, s van olyan szobor is, ami máshol díszeleg, nem előttük – összesen mintegy húsz darabot készített. Még Makón, az egyik üzlet előtt is látható egy, reklámfiguraként.

A komolyabb fizikai munkát igénylő feladatokat, például a gumik összeszegecselését Imre végzi, a festést, alakítást pedig Eliza. Korábban gobeli­neket készített – azt mondja, már nem lát olyan jól, és a gumiszobrokkal jobban boldogul. Az, hogy milyen szobrot készít éppen, azon múlik, hogy a gyerekek mit szeretnének. A következő egy kígyó lesz. A legjobban annak örül, hogy nem mindennapi alkotásai közül még soha egyet sem rongált meg senki.