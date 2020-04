Robogókra is kell biztosítást kötni

A jó idővel egyre több kétkerekű jelenik meg az utakon, ami járványhelyzetben ajánlott alternatívája a közösségi közlekedésnek, ám érvényes kötelező biztosítás nélkül a segédmotorok nem vehetnek részt a forgalomban.

Több mint félmillió robogó üzemel az országban, s a törvény kimondja, érvényes kötelező biztosítás nélkül nem vehetnek részt a közúti közlekedésben. Ugyanakkor e kétkerekűeknek csak valamivel több mint a felére kötöttek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást.

– Az ilyen módon évi egy-kétezer forintot spórolók sokat kockáztatnak, rendőri büntetés jár a mulasztásért, károkozásnál pedig akár több százezer forintot is ki kell fizetniük – hangsúlyozza Lambert Gábor.

A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője hozzáteszi, a biztosítók átlagos kifizetései a segédmotoros kerékpárok okozta károk esetében a legutóbbi lezárt évben, 2018-ban meghaladták a 672 ezer forintot.

Segítség a károsultaknak, hogy ha biztosítatlan robogó okoz balesetet, a károkozó helyett a MABISZ fizeti ki az összeget, amit utólag természetesen „kíméletlenül” behajt a mulasztón.

Egyre többen pattannak bringára is, részben a tömegközlekedési eszközök elkerülése érdekében. Ugyanakkor a statisztikák szerint az Unión belül nálunk az egyik legmagasabb az egymillió lakosra jutó halálos kerékpáros balesetek száma. A közúti személyi sérülések több mint tíz százaléka is a kerékpárosokhoz kapcsolódik, akik hasonló arányban elszenvedői, mint okozói a baleseteknek.

Jó tudni, hogy a lakásbiztosításhoz kapcsolódó általános felelősségbiztosítás a balesetet okozó biciklisnek is segítségére lehet – hiányában a vétlen közvetlenül a biciklistől követelheti a kár megfizetését. A speciális kerékpár-konstrukciók a baleset- és felelősségbiztosítások mellett vagyoni fedezetet is tartalmazhatnak. Így akár az utcáról ellopott biciklik, valamint a törés, rongálás esetén is megtérítik a kárt.