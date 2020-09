Robotgépet nyert Eszter

Érdemes a Délmagyarország akcióiban részt venni: makói olvasónk, Orcsikné Vass Eszter például a Mediaworks kiadó készülő szakácskönyve kapcsán hirdetett országos pályázatának fődíját nyerte meg. A konyhai robotgépnek nagy hasznát veszi, ugyanis a család és a szomszédok nagy örömére gyakran süt-főz finomságokat.

– Nem is gondoltam, hogy nyerek. Három receptet küldtem be, amelyek közül a sárgarépalevesé nyerte el leginkább a zsűri tetszését. A sárgarépa-főzeléket mindenki ismeri. Ez a leves annak a mintájára készül – árulta el boldog nyertesünk, Orcsikné Vass Eszter. Elmondta, hogy a répát fel kell darabolni, meg kell dinsztelni zsírban, aminek a répa gyönyörű sárga színt ad, aztán lisztet teszünk hozzá, majd felengedjük egy kis hideg vízzel. Aztán a főzés végén, az utolsó öt percben egy kis tejet kell hozzáadni. Így lesz a leves színe a legszebb. Egyébként finom, saját készítésű süteménnyel várt minket, és miután átvette a robotgépet, készített is vele egy gyümölcsös édességet.

Mindenki főz

– Édesanyám most 79 éves. Fiatalasszonyként nagyon szeretett sütni-főzni, és bennünket is megtanított nemcsak a konyha titkaira, de mindenféle háztartási munkára is – mesélte el, honnan ered a gasztronómia iránti vonzalma. Egyébként hárman vannak lánytestvérek, és ma már mindenki a maga ízlése szerint főz. Hozzátette, a finom étel alapja az, hogy az ember lehetőség szerint a ház körül termelje meg azt, amiből elkészíti.

– Nálunk vannak tyúkok, disznók, de például a befőttet is magunk tesszük el – hangsúlyozta. Azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az édesanyja a mai napig aktívan kiveszi a részét a ház körüli munkákból: felsöpri az udvart, a járdát a ház előtt, rendben tartja a tyúkudvart, és nála senki nem süt például finomabb túrós lepényt.

kedves szenvedély

Orcsikné Vass Eszter egyébként az idősekről való gondoskodást tartja fő hivatásának, de ebben is szerepet kapott a konyhai munka. Tizenhárom évet töltött a szegedi nazarénus öregotthonban – maga is tagja a vallási közösségnek –, ahol terítőket varrt, a mosodában dolgozott, a konyhában pedig kézilányként kezdte. Az otthon vezetője figyelt fel arra, milyen jól boldogul a feladatokkal, és idővel az ételek önálló készítését is rábízta. Most házi segítségnyújtást végez időseknél, mellette takarítást is vállal. Ám ha úgy alakul, hogy sikerül szert tennie egy szabadnapra, akkor legkedvesebb szenvedélyének hódolva szilvás gombócot, fánkot vagy éppen csőrögét készít. Visz belőle a testvéreinek, de még a szomszédoknak is.

– Szerencsére nagyon jó szomszédaink vannak, összetartunk, segítjük egymást mindenben – említette meg.

Lapunkkal indul a nap

Azt is elmondta, hogy a családnak nagyon fontos a Délmagyarország, a család szinte minden tagja talál benne olvasnivalót. Korán reggel a testvére, Endre szokta behozni a postaládából, majd átböngészi, aztán az édesanyjuk kezébe kerül, aki a legnagyobb érdeklődéssel az időjárás-előrejelzést olvassa.

– Én szeretem a személyes hangvételű jegyzeteket, az Aranyemböröket és a régi mesterségeket bemutató sorozatokat, de a kulturális témájú cikkeket is. Szívesen olvasok például arról, épp mi látható az Alföld Galériában – mondta. Az pedig természetes, hogy a receptmagazint is örömmel forgatja. – Bár mi már szinte mindent tudunk a sütés-főzésről, mégis időről időre találunk újdonságokat – jegyezte meg Eszter.