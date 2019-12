Robotot és tabletet is kérnek a Jézuskától

Hat gyermeket nevelnek Szatymaz szélén a Polgár családban, az iskolások különórákra járnak. Szeretik a települést, sok segítséget kapnak az önkormányzattól, de a falusi CSOK-hoz költözniük kell.

Nincsenek rajta a térképen, a Google nem találja utcájukban a háromszázhoz közelítő házszámot. Polgár Tibor asztalos hat gyermekkel és feleségével él Szatymaz szélén, a II. körzetben és csak nemrégiben lett szabályos címük. – Van egy állandó munkahelyem, ahol faipari karbantartó vagyok, de mellette másodállású egyéni vállalkozásban is fával dolgozom, elsősorban tetőszerkezeteket készítünk – mondja.

– Öt közös gyermekünk van, a hatodikat, a legnagyobbat, éppen most vitte el hétvégére az apja – fogad bennünket Szanka Beáta, hozzátéve, gyesen van. Úgy számolta, a főállású anyasággal sem lenne több a jövedelmük.

Táncos gyerekek

Az igazoltan hiányzó Vivien 16 éves, Szegeden, az Eötvösben tanul, testnevelés szakos, és természetesen már egyedül jár be. Tíz éve élnek mostani otthonukban, legnagyobb közös gyermekük Máté, aki harmadikos a szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskolában. Megtudjuk, tanára sokat dicséri és különórára is jár, furulyázik.

A sorban a másodikos Szonja következik, külön jár társas- és néptáncra is, plusz kerámiaszakkörre, ahogy mind a három iskolás gyerek. Lia is kétfélét táncol, ő elsős és éppen a z betűnél tartanak a szatymazi iskolában. Ricsi jövő ősszel megy majd suliba és már bedobta az óvoda postaládájába azt a levelet, amiben robotot kér a Jézuskától.

Kívánságok

– Kutyát – válaszol Lia röviden arra a kérdésünkre, milyen ajándékot szeretne. Azt szinte biztosan nem kap, mert láttunk néhányat az udvaron, igaz, egészen apró termetűeket. A telefont pedig ebben a családban nagyon ki kell érdemelni.

Máté egy speciális mágneses játékra vágyik, rudakkal, golyókkal, Szonja egy tabletet szeretne. Az anyukától megtudjuk, van mobilinternet, a gyerekek is hozzáférnek, de csak erősen korlátozva, ami egyben hatékony nevelőeszköz is. – Azért van, amikor úgy kell kizavarni őket a szabadba, az egyik a számítógépen játszana, Máté meg inkább furulyázna bent – mondja az anyuka, akitől azt is megtudjuk, a kétéves Zoé bölcsődés, pont úgy, mint ahogy az előtte született négy gyermek is az volt.

Költöznének

– Nyugalmat – válaszolta röviden arra a kérdésre Beáta, hogy mit szeretnének a Jézuskától. Ezen túl még az a vágyuk, hogy a következő karácsonykor már az új otthonukban díszíthessék a fenyőfát. – Szeretnénk élni falusi CSOK kedvezményével, de ezt Szatymazon nem tehetjük meg, el kell mennünk innen. Egyelőre Zsombón nézegetünk házakat, ha ott nem sikerül, akkor Balástya jöhet még szóba, nem akarunk nagyon messzire költözni – mondja az édesanya. Megtudjuk tőle, mostani otthonuk nem az övék, a családé, de a lakhatásért itt nem kell fizetniük.

Könnyebbség nekik, hogy minden gyerek ingyen étkezik az iskolában, az óvodában és a bölcsődében, de az önkormányzat is sokat segít. Például gyermekenként évente kétszer hatezer forintot kapnak, télire szociális tüzelőt, karácsony előtt élelmiszer-csomagot ajándékba.