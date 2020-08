Robottal is segíti a szegedi cég a kecskeméti informatikai képzést

Robotok, melyek emberekkel együtt közösen képesek dolgozni.

A szegedi központú ETIAM Kft. szállította azt az új, többfunkciós, ABB gyártmányú kétkarú kollaboratív robotot a Neumann János Egyetem GAMF Karának Informatika Tanszékére, melynek beüzemeléséről nemrég adott hírt az országos média. Ez a ritka eszköz a legmodernebb technológiát képviseli: egyrészt e speciális robotok jellemzője, hogy olyan beépített biztonsági rendszerük van, amely lehetővé teszi azt, hogy a robot emberrel közösen dolgozzon. Másrészről, a két robotkar segítségével bonyolult szerelési feladatok is elvégezhetőek, amelyet úgynevezett intelligens megfogó és kamera is támogat.

Az új eszköz segítségével az egyetem hallgatói a legfrissebb ismereteket sajátíthatják el az eszköz használata során. A robot programozása egyszerű, a diákok által is könnyen elsajátítható, és fontos, hogy a tanulók a jelen kor egyik legfejlettebb eszközén tanulhatnak.

– A Kft. számára külön öröm volt e különleges eszköz leszállítása, hiszen én is az intézmény falai között szereztem meg meg első diplomámat – mondta Nagy Szabolcs. A több szálon is Szegedhez kötődő tulajdonos-ügyvezető a program során – a felhasználási helyet a telepítéskor jobban megismerve – döntötte el azt is, hogy szeretné az egyetem mellett működő alapítvánnyal együttműködve más módon is támogatni az itt folyó tudományos munkát. Ezért több, nagy teljesítményű Lenovo laptopot adományozott a Gépipari Automatizálás Fejlesztéséért Alapítványnak, ezzel is segítve, hogy több diák sajátíthassa el a robotikai és az automatizálási tananyagot.

A laptopokat a kar dékánja vette át, aki megköszönte az ETIAM Kft. önzetlen felajánlását, amellyel a cég hozzájárul a jelenlegi magas technológiai színvonaluk javításához. Kovács Lóránt hangsúlyozta, fontos a GAMF számára az az elkötelezettség, amellyel egykori diákjaik fordulnak iskolájuk felé, amely megnyilvánul olyan támogatásokban is, mint a mostani. Számos más területen is segítenek a volt hallgatók, például a tananyagfejlesztésben, a gyárlátogatásokban, a szakmai gyakorlatokban, a rendhagyó órákban, vagy éppen az iparral közös kutatás-fejlesztési programokban. Elhelyezkedésük így a tanulmányuk végeztével egyszerűbbé válik, a munkaerőpiacon nagy szükség van a jól képzett diplomásokra.

Az ipari szereplőkkel történő együttműködésnek köszönhetően a kar újszerű oktatási programokat, duális képzési formát alakított ki, amelyeken keresztül a régió jelentős informatikai és műszaki bázisává nőtte ki magát. Az itt folyó tudományos munkák és a jól képzett, felkészült diplomások évről-évre növelik a térség versenyképességét is.