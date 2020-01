Szerdán ismét segített a makói Angyalsóhaj alapítvány. Az adventi jótékonysági akciók alkalmával befutott, és a karácsonyi szétosztáskor megmaradt ruhákból, játékokból rendeztek börzét az Erzsébet-házban.

– Én is szoktam adakozni, most pedig hoztam ruhákat, meg játékokat. Utóbbit a nemrég félárván maradt unokámnak – mondta Forgó Lászlóné, aki az Angyalsóhaj Alapítvány ruhabörzéjére érkezett tegnap délelőtt az Erzsébet Házba. A rászorulókat, érdeklődőket délután 5-ig fogadták. Ahogy láttuk, nagyon sokan válogattak a folyosói asztalokra kihelyezett holmikból.

Mint annak idején beszámoltunk róla, az alapítvány az idei adventi időszakban is szervezett jótékonysági gyűjtőakciókat. Azt is megírtuk, hogy a befutott adományok – többek között tartós élelmiszerek – nagy részét karácsony előtt adták át rászorulóknak, illetve civil szervezeteknek. Olyan sok felajánlást kaptak azonban, hogy jócskán maradt belőlük. A kuratórium egyik tagja, Vargáné Szalados Klára ötlete volt, hogy ebből most rendezzenek börzét. A Délmagyarországnak elmondta, mintegy ötven zsáknyi ruha, könyv és játék közül válogathattak, akik eljöttek.

Varga Márta, az alapítvány szóvivője azt is elmondta, hogy a következő jótékonysági akciójuk egy gálaműsor lesz a lapunkban már bemutatott földeáki Mikáczó család javára. Február 15-én a Hagymaházban a Forgatós táncegyüttes, a VargaBalett Táncműhely és az Írisz Táncklub részvételével.