A faipar mellett egyre kapósabb a turizmus szakirány is a Sághyban

Az iskola kínálatában olyan szakmákat tanulhatnak a diákok, amelyek iránt nagy a kereslet a munkaerőpiacon. Valamennyi képzésen ösztöndíjra számíthatnak az itt tanulók. Az intézmény emellett saját kollégiummal és sportcsarnokkal is várja a jelentkezőket.

A Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium, azaz ahogy a városban és a környékén mindenki ismeri, a „Fa”, indulásakor a vá­­rosban a hetvenes-nyolcvanas években jól működő bútorgyárra alapozta oktatását.

A nagy hagyományokkal rendelkező faipari képzés mellett mára egyre népszerűbb a turisztikai szakirány, a villanyszerelő-oktatás, illetve az építőiparhoz kapcsolódó szakmák is.

– Az ötéves technikumi képzés végén érettségivel és technikusi oklevéllel távoznak tőlünk a diákok, ezzel pedig akár azonnal el is helyezkedhetnek, de a felsőoktatásban is továbbtanul­hatnak. Jó a kapcsolatunk a he­­lyi iparkamarával is, a gyere­keknek biztosítottak a gyakorlati helyek, és ha valaki ott helytáll, annak egyenes az út a munkahelyre

– számolt be Bimbóné Piti Éva. Mint az iskola igazgatójától megtudtuk, a technikumi képzésükön faipari technikusként, gépgyártás-technológiai technikusként és turisztikai technikusként lehet végezni, míg a hároméves szakképző iskolai képzésükön az asztalos, a panziós-fogadós, a hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő, a kőműves, a villanyszerelő, az ács, a szigetelő, a pincér-vendégtéri szakember és a gépi és CNC forgácsoló szakmákat lehet elsajátítani.

–Az ágazati alapvizsgáig – ez technikumban a tizedik, a szakképzésben a kilencedik év végén esedékes – az iskolai tanműhelyben, ezután pedig már szakképzési munkaszerződéssel tölthetik a cégeknél a gyakorlatukat

– fűzte hozzá az igazgató, aki kiemelte, egy helyen biztosítják a gyakorlati és elméleti oktatást, valamint saját kollégiumuk és sportcsarnokuk is van.

A Sághy a közelmúltban több pályázatban is részt vett, többek között ez fedezte a tankonyha felújítását is. Kicserélték az alj­zatot és a bútorzatot, új sütőket, tűzhelyeket szereztek be, valamint öltözőket, mosdókat is kialakítottak.

Egy másik pályázati forrásból a felzárkóztató foglalkozások és tehetséggondozó szakkörök szervezése mellett informatikai eszközökkel is gyarapodott az intézmény: laptopokat, asztali gépeket és interaktív táblákat szereztek be, emellett egy új szerver az intézmény számára nélkülözhetetlen biztonságos informatikai hálózat meglétét is megvalósította.

A Sághy közösségi tereinek megújítása is folyamatosan zaj­lik a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum saját erőforrásából: első lépésként az A épület tantermeinek festését, a padozat cseréjét fejezték be, a tanáriban pedig a tisztasági festés mellett új bútorokat is be­­szereztek.

Az iskola aulája a legnépszerűbb közösségi hely a tanulók számára, ide korszerű, modern bútorok beszerzése mellett a büfé környezetében reggelizőpultot alakítanak ki bárszékekkel. Az aula burkolatának cseréje a következő időszak feladatai közé tartozik.