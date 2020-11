Saját forrásból segítene Letoha Tamás az új vakcinák tárolásában

A szegediek számára szükséges koronavírus elleni oltóanyag tárolására ajánlkozott egy szegedi kutató. Az egyik legígéretesebb vakcinánál komoly kihívást jelent, hogy azt mínusz 70 fok alatt kell tartani. Ez azonban nem lehet most már akadálya annak, hogy a készítmény – ha a piacra kerül – a városba érkezzen.

A koronavírus elleni oltóanyagok közül az egyik legígéretesebb a Pfizer által kifejlesztett vakcina, melyet több mint 40 ezer emberen kipróbálva 90 százalék feletti hatékonyságúnak találtak. A készítmény hamarosan elérhető lesz a piacon, azonban nagy problémát okozhat, hogy tárolását mínusz 70 fok alatti hőmérsékleten kell biztosítani. Az ultramélyhűtő kapacitás jó része azonban jelenleg le van kötve a kutatólaborokban és klinikákon, egy-egy ilyen tároló pedig több millió forint értékű, melyek beszerzése nyilvánvalóan időigényes.

Erre a problémára kínált megoldást Letoha Tamás. A szegedi kutató saját cége, a Pharmacoidea Kft. két, 900 literes, mínusz 80 fokos hűtőjét ajánlotta fel arra a célra, hogy a városlakók számára szükséges oltóanyagok tárolásához a fagyasztó kapacitás rendelkezésre álljon.

– Szegediként fontosnak tartom, hogy olyan oltóanyaghoz juthassunk, amelynek magas szintű a minőségbiztosítása. Ha pedig ennek csak az lenne az akadálya, hogy a speciális igényű tárolás nem megoldható, ezentúl ez sem jelenthet gondot – magyarázta lapunknak döntését. Az egyenként 900 literes ultrafagyasztókban több ezer ampulla fér el, mivel pedig ezek a megyei népegészségügyi intézetben találhatók, azok elosztása is jelentősen leegyszerűsödik.

Letoha Tamás egyébként 2012 óta dolgozik együtt a Pfizer kutatóival, többek között ennek köszönhető az a tárolókapacitás is, melyet most fel tudott ajánlani. Döntéséről már értesítette a gyógyszergyár amerikai vezetőségét, Kásler Miklós egészségügyi minisztert és az Európai Unió felelős szakpolitikai munkatársait is.