Saját forrásokból tesznek a maroslelei lakosok biztonságáért

Megvan, pontosan hogyan és miből lassítják le Maroslelén a Rákóczi utca forgalmát. A képviselő-testület közben arról is döntött, hogy egyirányúsít, tovább csökkentik a maximális sebességet abban az utcában, ahol az óvoda és az iskola van.

Egy hónapja számoltunk be arról, hogy Maroslelén felvetődött az ötlet: napelemmel működő elektronikus forgalomlassító táblát kellene kihelyezni a Rákóczi utcában. A falu főútjának számító utca azért életveszélyes, mert ezen át száguldoznak a jobbára külföldi autósok a kiszombori határátkelő és a 43-as sztráda között – a sebességhatárt nem egyszer jócskán túllépve.

A falu polgármestere, Drimba Tibor a napokban egyeztetett Hunkó Józseffel, a Magyar Közút Nzrt. megyei első emberével, és úgy tűnik, a tábla kihelyezésének nincs akadálya, sőt már a forrás is megvan rá. Az önkormányzat saját költségvetéséből szerezne be a berendezésből mindjárt kettőt, és ezeket a falu két végén, a falunévtábla után 150 méterrel tervezik kihelyezni. A polgármester már meg is kérte az önkormányzat műszaki ügyintézőjét, hogy tájékozódjon és szerezze be a két berendezést. A beruházás becslése szerint 1 millió forintba kerül.

A képviselő-testület emellett döntött arról is, hogy a gyerekek biztonsága érdekében hamarosan egyirányúsítják az Árpád utcát, ahol az óvoda és az általános iskola található. Ráadásként 20 km/órás sebességkorlátozást is érvénybe léptetnek.

– A két intézménybe együttesen nagyjából kétszáz gyerek jár. Nem szeretnénk megvárni, amíg valamelyiküknek baja esik – indokolta Drimba a lépést.