Saját készítésű plüssmaci segít jóllakatni 20 rászoruló gyereket – fotók

Különleges baba- és macikiállítás nyílt Kisteleken: a vitrinekben látható összes játék kézzel készült. Az egyik ráadásul különleges célt szolgál. Licitálni lehet rá, a befolyt pénzből pedig 20 rászoruló gyereknek főz majd december közepén Kurucsai Szabolcs, vak szakács.

Mackók és barátaik címmel különleges tárlat nyílt a kisteleki Klebelsberg Művelődési Központban. A vitrinekbe hatvan plüssmaci, ötven baba és tucatnyi állatfigura került, amelyek egytől egyig kézzel készültek, s Szabóné Bognár Mária alkotásai, aki gyakorlatilag gyerekkora óta varrogat ilyesmiket.

Plüss, papírmasé, gyurma, fonal és nemez

–Komolyabban akkor kezdtem el ezzel foglalkozni, amikor GYES-en voltam. Keresetkiegészítésnek szántam, bár gyakorlatilag az ilyen játékokért soha nem lehet elkérni azt az összeget, ami tükrözné a ráfordított időt. Ráadásul nem is vagyok túl jó kereskedő: ha valakin látom, hogy nagyon szeretné valamelyiket, akkor is odaadom, ha azzal szinte csak az anyagköltségem térül meg – mesélte nevetve.

A kiállításon látható alkotások közül a legkorábbi a 90-es évek elejéből való. – A plüssön kívül vannak tűnemezelt és horgolt állatok is. A babák pedig papírmaséból vagy levegőn száradó gyurmából készültek – mutatta alkotásait. Az aprólékosan kidolgozott arcokon és kezeken több napig is dolgozott, és a ruhákat is maga szabta a figurákra. Igényes alkotásai közül sok zsűrizett, vagyis a képző- és iparművészeti lektorátus által értékelt, a győri babaversenyen pedig aranykoszorút is kapott munkásságáért.

Szabolcs megszerette a plüssöket

A gödöllői baba- és macikészítő családi kapcsolatai révén tudott most Kisteleken kiállítani, ő ugyanis a vak szakácsként ismert Kurucsai Szabolcs barátnőjének édesanyja. – Szeretem ezeket a játékokat, az iskolában a gyerekeknek is rendszeresen mesélek róluk. Mindig kérdezgették, hogy mikor láthatják, de sokat gondolkoztam, mire meg mertem kérdezni, elhozhatom-e a gyűjtemény egy részét a városomba – mesélte Szabolcs.

Főz a bevételből

Persze ha már kiállítást szervezett, Kurucsai Szabolcs egy kis csavart is szeretett volna belevinni. – Arra gondoltam, hogy az egyik plüssmacit elárverezzük, a befolyó összeget pedig rászoruló gyerekekre fordítjuk. De nem akartam szimplán pénzt adni, ezért kitaláltam, hogy főzök nekik – mesélte Szabolcs. A jó célért a Lusta Mackóra lehet licitálni, már várják a licitajánlatokat.

– Ez egy közkedvelt figura, mivel nincs keményre kitömve, jól lehet dögönyözni, szeretgetni – beszélt a zsűrizett mackó különlegességéről Szabóné Bognár Mária. Az első licitet Kurucsai Szabolcs már megtette, a továbbiakat december 7-ig várják az Árboc Egyesület Facebook-oldalán. Az összegyűlt pénzt, ha szükséges, az egyesület kiegészíti, ebből vásárolják majd meg az alapanyagokat 20 rászoruló gyerek vacsorájához. – December 13-án vendégelem majd meg őket. Három étel közül ők választhatják ki, melyiket készítsem el. Igyekszem majd olyasmiket kitalálni, amelyek kicsit különlegesek, de az ő ízlésviláguknak megfelelőek – beszélt terveiről.

A maci- és babakiállítás egyébként szintén december 7-ig tekinthető meg. A látogatók adományozhatnak is, az összeggel az érzékenyítéssel, fogyatékkal élők mentorálásával foglalkozó Árboc Alapítvány tevékenységét lehet támogatni.