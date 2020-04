Sándorfalván inkább a védekezésre költenek a járványügyi veszélyhelyzetben

Az önkormányzat magán kezdte meg a spórolást Sándorfalván: a képviselők ezentúl nem kapnak tiszteletdíjat, a polgármester és alpolgármester pedig költségtérítést. Az így megmaradó havi nagyjából 1 millió forintot a koronavírus elleni védekezésre fordítják.

Nehéz helyzetbe kerültek a te­­lepülések a koronavírus-járvány miatti elvonások miatt: miközben bevételük csökkent, a helyi védekezés költségeit sa­­ját forrásból kell előteremteniük. Sándorfalván a képviselő-testület saját magán kezdte meg a spórolást: a képviselők nem veszik fel mostantól a tiszteletdíjukat, az alpolgármester és a polgármester pedig költségtérítésüket hagyják bent a kisváros kasszájában.

– Azzal, hogy a gépjárműadóból befolyó összeget kötelezően be kell fizetnünk az államnak, 27 millió forintos bevételkieséssel kell számolnunk – mondta lapunknak Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester.

– Emellett mostanra már a 3 millió forintot is meghaladta az az összeg, amit a vírus elleni védekezésre kellett fordítanunk. Ez a pluszkiadás nem volt betervezve a költségvetés­­be, márpedig a következő időszakban nyilvánvalóan jelentős kiadásokkal kell még számolni a koronavírus miatt. A megmaradt saját bevételünk nagy részét ráadásul az intézményeink fenntartására kellene fordítani – mondta.

A település vezetője kiemelte: bár a háziorvosok a központi keretből valóban kaptak védőfelszerelést, az intézmények esetében azonban az önkormányzatnak kell helytállnia.

– Az itt dolgozókat mi láttuk el maszkokkal, és például arról is mi gondoskodunk, hogy a piacra érkezők is kapjanak ezekből minden alkalommal. Rendszeresen fertőtlenítjük az utcákat, intézményeket és buszmegállókat is, mert szükségesnek érezzük, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Tudjuk, hogy a koronavírus már Sándorfalván van, három regisztrált betegről tudunk, a járvány pedig még csak most kerül felszálló ágba – hívta fel a figyelmet Gajdosné Pataki Zsu­­zsanna.

Mindezek miatt döntöttek úgy a kisvárosban, hogy a te­lepülés anyagi gondjain úgy enyhítenek, hogy a képviselők tiszteletdíját a büdzsében hagyják. Az intézkedést néhány képviselő kezdeményezte azzal, hogy önként lemondtak juttatásukról, ezt követően pedig a polgármester rendeletet fogalmazott meg arról, hogy ez mind­­annyiukra vonatkozzon. Ennek következtében mintegy havi 1 millió forinttal több pénzből gazdálkodhatnak, amit a védekezés finanszírozására fordítanak majd.