Sárga mellett fehérek is lehetnek a taxik

A jövőben nemcsak sárga, hanem fehér is lehet a vásárhelyi taxik színe – így döntött a közgyűlés többsége. Zárt ülésen a testület A vásárhelyi ellenzék hangja miatt, felfüggesztette Cseri Tamás, fideszes képviselő mandátumát, aki emiatt bírósághoz fordul.

A vásárhelyi közgyűlés a pénteki rendkívüli ülésén rendeletet alkotott az „Év Mentőse”, az Év Rendőre” és az „Év Tűzoltója„ díjak alapításáról. Az elismerésben részesülőket oklevéllel jutalmazza a város.

A közgyűlés Gyöngyösi Ferenc képviselő javaslatára elfogadta, hogy sárga mellett fehér is lehessen a taxik színe.

– A taxisok háromévente cserélnek autót. A sárgára festés mintegy 3-400 ezer forintba kerül. Ezzel a színnel az autók értékesítése is nehéz – hangsúlyozta.

Ingyenes lesz a mártélyi kalandpark – ezt Kis Andrea alpolgármester javasolta.

Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselőnek a közgyűlés Márki-Zay Péter támogató többsége zárt ülésen felfüggesztette a mandátumát, mivel az ő neve szerepelt A vásárhelyi ellenzék nevű kiadványon felelős szerkesztőként. Cseri Tamás sajtótájékoztatót tartott. Úgy fogalmazott, Márki-Zayék levetkőzték a demokrácia utolsó álcáját is és bosszúból függesztették fel a mandátumát.

– Ezzel bebizonyította a polgármester, hogy a legsötétebb diktatúrát építi ki Vásárhelyen – mondta Cseri Tamás, aki a döntés miatt a bírósághoz fordul.

A zárt ülés után a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt. (HMSZ Zrt.) és a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt., (HVSZ Zrt.) átvilágításáról tartottak sajtótájékoztatót.

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató részvénytársaság 2015-ben alakult, 2016-ban nyerte el jelenlegi formáját a város kft.-inek beolvadásával, de továbbra is úgy működött, mintha a korábbi cégek nem szűntek volna meg – mondta Kis János, az igazgatóság elnöke. A beszámolóból kiderült, a szabályzatokat nem egységesítették, nem alakult ki egységes munkavégzési gyakorlat, a felelősségi körök sem rajzolódtak ki. A telefonflottának nem volt nyilvántartása. Még az elmúlt év végén teljes körű leltárhoz kezdtek. Több eszközt nem találnak, például az éjjellátó készüléket, amit nem is tudják, mire kellett a HMSZ-nek.

Az átvilágítás arra is rámutatott, hogy a Kálvin téri ingatlant 600 millió forintért hitelből újíttatták fel, majd 500 millióért értékesítették, a befolyt összeget az önkormányzat nem adta át a hitel törlesztésére. Kis János arról is beszélt, hogy a Klauzál utcai telephelyen 3 év alatt 50 millióba került a kukák és az útszóró só őrzése. A kifizetett összeg nem volt arányban az ott őrzött értékkel. 30 milliót buktak a kórházi étkeztetésen és a sportrészleg is deficites volt. A HMSZ egy korábbi dolgozójának 2,9 millióért adott el egy Land Rovert, amit a tulajdonos most 6,5 millióért árul. Ebben az ügyben az önkormányzat feljelentést tesz.

A Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. távhőrendszere elavult. Készült ugyan 10 éve egy felújítási terv, de a cégvezetés minden évben elhalasztotta a beruházást. Az ingatlan-bérbeadásoknál több alul árazott szerződést találtak.

Kalotay Balázs, az igazgatóság alelnöke elmondta, informatika terén illegális szoftverhasználattal, szándékos adattörléssel, szerződésbeli hiányosságokkal, alul árazással, hackertámadással is találkoztak, utóbbiban nyomozás is indult.