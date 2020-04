Segítenek a híveiken

A koronavírus-világjárvány alatt a hitéleti feladatokon túl az egyházak igyekeznek segíteni a híveknek a mindennapokban is, bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, csekkeket fizetnek be. A reformátusokkal és a katolikusokkal beszélgettünk a témáról.

– Egy hónapja honlapunkon és papíralapon is hozzáférhetők az igehirdetések, prédikációk. Ezeket a gyülekezeti teremben vesszük fel, már csaknem 20 érhető el így folyamatosan – mondta el érdeklődésünkre Bán Csaba, a vásárhelyi ótemplomi egyházközség lelkésze. A visszhang pozitív, sokan követik ezeket az eseményeket.

Papíralapon, kinyomtatva Bán Csaba felesége segítségével 62 helyre viszi el a szombati és vasárnapi prédikációk szövegét, ezeknél a családoknál nincs internet-hozzáférés. Ez 2 és fél, 3 órás utat jelent. A hit­életi dolgokon kívül a hétköznapi ügyekben is igyekszik segíteni a gyülekezet: bevásárolnak, gyógyszert váltanak ki, csekket fizetnek be a rászorulóknak, de a telefonos kapcsolattartás is rendkívül fontos, bátran kereshetik őket a hívek. Tartottak már online ve­­zetőségi, vagyis presbiteri gyűlést is.

– Én is többet telefonálok, mint korábban. A teljesen egyedülállók, akikről senki sem gondoskodik, igénylik. Ilyenkor nekem csak hallgatni, meghallgatni kell, az emberek boldogan beszélnek, mesélnek – árulta el Bán Csaba. Fiataljaik arcmaszkokat is készítenek, eddig nagyjából 30-at osztottak ki.

– Ahogy mondani szoktam, új üzemmódra álltunk át, a li­turgia, a szertartások, a mi­­sék online jutnak el a hívekhez. Se­­gít az összetartásban, az összetartozás érzetének erősítésében, amire szép példák vannak – közölte Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke. Az online közvetítésekre, amelyek az oktatásban, szemináriumok alkalmával is segítenek, korábban is volt példa, de jellemzővé most, a ko­­ronavírus-világjárvány alatt vált és terjedt el a plébániákon, amelyek évek óta rendelkeznek saját honlappal.

A katolikusok is igyekeznek másképpen is jelen lenni híveik életében: tisztítószereket adományoztak, az időseknek segítenek a bevásárlásban a he­­lyi közösségek, plébániák az ottani igényekhez, kérésekhez alkalmazkodva. A távoktatásból is kiveszik a részüket, hiszen a reformátusokhoz hasonlóan felekezeti óvodákat, általános és középiskolákat üzemeltetnek, több ezer diákért felelősek. Kiss-Rigó László még hozzátette: a szegedi önkormányzattól is kaptak adományt, arcmaszkokat.