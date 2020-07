Segítség, albérletbe költözöm!

A felnőtté válás és a szülőkről való leválás egyik fontos mozzanata a saját kuckó keresése. Amellett, hogy szeretnénk olyan helyet találni magunknak, ahol jól érezzük magunkat és lehetőleg kímélje a mi (vagy a szülők) pénztárcáját, sok minden másra is figyelni kell, hogy ne érjenek kellemetlen meglepetések.

Ne hagyd, hogy a tudatlanságod miatt kihasználjanak, légy felkészült!

Kezdjük az alapoknál

Az egyik legfontosabb szempont a bérleti díj, amit elsősorban a lakás állapota és felszereltsége, valamint az elhelyezkedése határoz meg. Összegyűjtöttük Szegeden mennyiből hová lehet költözni, de a havi bérleti díj csak egy dolog, amire figyelni kell.

Kaució, közös költség

A gyakorlott főbérlők és tulajdonosok szemrebbenés nélkül sorolják majd ezeket, s ha nem vagyunk tisztában ezeknek a fogalmaknak a jelentésével, akkor végül magunk se tudjuk, mennyibe is fog kerülni az albérlet. A vérmesebb ingatlanosok pedig visszaélhetnek a tudatlanságunkkal.

A közös költség a társasházban élőket terheli, ennek havi fix díja van, amely házanként nagyon eltérő lehet, általában 5-8ezer forint között mozognak, de egy drága lakás esetében akár a 20 ezer forintot is elérheti. Ezt általában a rezsi költségekhez szokták számítani, de (személyes tapasztalat) volt olyan is, aki túl magasnak ítélte meg a közös költséget, ezért azt a bérleti díjba beleszámította, hogy ne meneküljenek el az érdeklődők az ötjegyű összeg hallatán. Mire költik? Egy társasház fenntartásának sok díja van, idetartozhat a takarítás, a karbantartás, felújítás, közüzemi számlák, biztosítás díja vagy a közös képviselő juttatása.

A kaució tulajdonképpen biztosíték a bérbeadónak. Képzeld magad a tulajdonos helyébe: Van egy felszerelt lakásod és jön egy idegen, aki beköltözik. A bérbeadáskor az első havi bérleti díj viszonylag kevés ahhoz képest, hogy mit kap a bérlő: Mosógépet, hűtőt, ágyat, mikrót stb. A kaució arra szolgál, hogy bérlőnek érdekébe álljon vigyáznia ezekre a berendezési tárgyakra, ami azért is fontos, mert a kaució díja a bérlet felmondása után visszajár a bérlőnek.

Mennyi a kaució?

Ez is változó, a legtöbben két havi bérleti díjnak megfelelő összeget kérnek, tehát úgy számoljuk, hogy költözéskor háromhavi lakbérnek megfelelő összeggel kell rendelkeznünk!

Tipp: Bérbe vételkor érdemes körbefotózni a lakást, repedéseket, hibákat, hogy ne kérhessenek számon rajtunk olyan kárt, amelyért nem mi vagyunk a felelősek. És ne bukjuk emiatt a kauciót!

Rezsi

A rezsi az az összeg, amit a számlákra fogunk kifizetni. Két lehetőség van: A tulajdonossal fix összegben egyezünk meg.

Előnye: nem kell aggódni a fogyasztás miatt és a számlák befizetésével sem kell bajlódni.

Hátránya: Egyetlen tulajdonos sem akarja más fogyasztását saját szebből a fizetni, így biztosra megy, és bármit is állít, hidd el, akkora összeget fog kérni, amiből biztosan ki tudja fizetni a számlákat. Ha spórolni szeretnél, akkor érdemesebb neked fizetned mindig pontosan annyit, amennyit fogyasztottál.

Hogy ne érjen meglepetés, érdemes érdeklődni róla, hogy körülbelül mekkora rezsire lehet számítani, mert ez is változó, illetve, hogy gázzal vagy árammal működik a fűtés, a tűzhely és a bojler.

Internet

Egy egyetemistának ma már elengedhetetlen a tanulmányaihoz az internetelérés. Már csak azért is, mert a Neptun, a Coospace és a Modulo is csak így érhető el. A TIK könyvtárában egyetemistaként ingyen tudsz netezni, így akár az otthoni net árát meg tudod spórolni, de esős, hideg napokon és hétvégéken lehet, hogy hiányozna. Mivel a szolgáltatók a legkedvezőbb ajánlatokat hűségidőhöz kötik, így az is lehet, hogy a lakásban van net, amit a tulaj vagy az előző lakó köttetett be. Fontos: A meglévő szolgáltató díját csak abban az esetben kell fizetned, ha vállalod, hogy az neked is megfelel. Ha más netet szeretnél, akkor ezt jelezheted, hogy újat szeretnél beköttetni.

Szerződés, szerződés, szerződés

A költözők legfontosabb aranyszabálya a lenini parafrázis. Szimpatikus a tulaj, jó fej, kedves, megbízható, ő olyan ember, aki tuti nem vág át, minek a papírral bajlódni! Ha megfordul ez a mondat a fejedből, verd ki gyorsan! Hidd el, nem fogsz lazának és jófejnek tűnni, ha csak szóbeli megegyezéssel beéred, sőt! Ha kedvesen, de magabiztosan ragaszkodsz a papírhoz, akkor felelősségteljesebb és okosabb fiatalnak fogsz tűnni. A szerződés egyaránt védi mindkét felet. Lesz róla írásod, hogy miben egyeztetek meg. S hogy mi kell, hogy egy szerződésben szerepeljen, erre könnyedén találhatsz sablonokat az interneten, többek között itt is. A legfontosabb a dátum, amikortól bérbe veszed az ingatlant, és hogy mely költség kit fog terhelni (bérleti díj, számlák, kár megtérítése stb.), s hogy mennyi időre köttök megállapodást határozott vagy határozatlan időre, ezt is fontos előre tisztázni.

Csak bátran!

A legtöbb problémát jó kommunikációval el lehet kerülni. Beszéljetek meg részletesen mindent, kérdezz bátran a tulajtól. Dohányzásról, kisállat tartásról, kerékpártárolásról, előző lakókról, számlákról, a lakásban lévő olyan elemekről, amik esetleg zavarnak. (Az ízlésed ellen való szőnyeg, asztalterítő, művirág lecseréléséről). De ugyanúgy megemlítheted, ha valamit hiányolsz, pl. vízforraló, mikró, vasaló, porszívó, szárító tartozik-e a lakáshoz, hajlandó-e költeni rá, vagy neked kell szerezned egyet. Ne felejtsd el, te fogsz abban a lakásban élni, a te kényelmed kell, hogy szolgálja.

A pénz nem minden

Van egy lakás, ami nagyon tetszik, de túl magas a költsége? A tulajdonosok is emberek, akik között akad olyan is, akinek a bérleti díj összegétől fontosabb, hogy megbízható bérlőt találjon, s ha látja rajtad, hogy igényes vagy, komolyak az elhatározásaid és az átlagnál értelmesebb vagy, elképzelhető, hogy néhány ezer forint engedményt tesz. Ha mégsem sikerül, akkor sem vesztettél semmit, legalább megpróbáltad.

Ha még nincs eldöntve a leendő lakhely, íme néhány tipp: