Semmelweis Ignáccal népszerűsíti a kézmosást a Google

A koronavírus megelőzésére hívják fel a figyelmet.

Már a 19. században is kényelmetlen felfedezés volt, és rendkívül népszerűtlen intézkedésnek tartották még az orvosok is, hogy szigorú kézmosásra kötelezte őket Semmelweis Ignác megelőzve ezzel a várandós nők megfertőzését. A statisztikák és a gyakorlat azonban a magyar orvost igazolták, innen is kapta az anyák megmentője elnevezést.

Azt azonban nem gondoltuk, hogy a felfedezése után kétszáz évvel még mindig a rendszeres és alapos kézmosásra kell felhívni a figyelmet. Pedig ahogyan Semmelweis Ignác korában, úgy ma is – bármilyen hihetetlen – a kézmosás életeket menthet.

A Google frappáns kis videóban mutatja be az alapos kézmosáshoz elengedhetetlen mozdulatokat azzal a címmel, ismerjük meg Semmelweis Ignácot. Nekünk, magyaroknak nem kell bemutatni az anyk megmentőjét, ezért úgy illene, hogy a kézmosásban is példamutatóan élen járjunk!