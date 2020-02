Senki sem maradt éhes szombaton Sándorfalván – Fotók

Senki nem ment haza éhesen a sándorfalvi Disznótorkosról, ahol 15 csapat mérte össze a tudását sült kolbász- és töltött káposztafronton. Civil szervezetek, cégek, baráti társaságok főztek, a testvérfalu Újszentesről is érkezett egy vidám csapat.

Mulatós zene szólt a SZIKK-udvaron felállított sátorból Sándorfalván, amikor odaértünk, már reggel kilenckor zenekar gondoskodott a hangulatról. A húst még ki sem osztották a harmadik sándorfalvi Disznótorkoson a főzőversenyhez, de a kolbásztöltők már az asztalokon várták a bevetést. Sült kolbászt és töltött káposztát készített a 15 nevező csapat: civil szervezetek, cégek, baráti társaságok mérettették meg magukat. Az illatok viszont arról árulkodtak, nem érkezett korán az éhes ember. A Sándorfalvi Ipartestület fiatal versenyzői például a „kötelezőkön” kívül saját szórakoztatásukra is főztek orjalevest, reggelire pedig sült hagymás vér sült náluk tárcsán.

Kint, nyílt tűzön vegyes disznópörkölt főtt, a sátor közepén hosszú asztalon finomságokból lehetett kóstolni. Megálltunk a Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület asztalánál is, olyan jó káposztaillat terjengett: az asszonyok éppen a gombócnak való káposztaleveleket készítették elő. Megkóstoltuk, gondolni kell a C-vitamin bevitelre is. Amint a hús az asztalokra került, mindenütt nekiláttak a fűszerezésnek. A testvérfalu Újszentesről érkezett vidám nyugdíjas csapat titkos recept alapján keverte össze a kolbászba valót – megtudtuk, azért íródott románul, hogy ne tudják ellesni. Grammra pontosan mérték ki az összetevőket. A gombóc sem úgy készült, ahogy mi ismertük, apróra vágott káposzta is került a töltelékbe a dinsztelt hagyma mellett. Itt az énekszó sem volt ritka munka közben, és előkerült a sütemény, a pálinka – ezek a többi csapatnál is fontos kelléknek bizonyultak, és nem voltak restek kínálgatni a bámészkodót.

A receptre egyébként másutt is nagyon vigyáztak, volt, aki a kezével takarta el, persze közben nevetett. Végül kora délutánra minden csapatnál összeállt, és el is készült a mestermunka, amivel aztán a zsűrit kínálták. A legfinomabb kolbászt idén a Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület hozta össze, második lett az Algida csapata, harmadik a Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete. Töltött káposztában a Falvi Betyárok vitték el az első helyezést, a második helyet a Sándorfalvi Citerások Egyesülete, a harmadikat a Jenei Épületgépészet csapata szerezte meg.