Sérült gyerekeket táboroztat egész nyáron a Gemma – Fotók

Sérült gyerekeknek szervezett tábort a Gemma Központ. Az egész nyarat lefedő program a szülőknek nagy segítség, hiszen az önellátásra képtelen fiatalok máskülönben két és fél hónapra rájuk maradnának, de a kicsik is élvezik a változatos programokat. Vonattal még a Balatonra is elvitték őket.

A nyár a legtöbb gyerek életében a táborozásról szól. A sérült vagy sajátos nevelési igényű fiatalok számára azonban ez a lehetőség szinte soha nem adatik meg, hiszen ezeken a programokon őket nem tudják fogadni. Az ő szüleiknek tehát a vakáció nagy terhet jelent, hiszen két és fél hónapig segítség és intézményi háttér nélkül kell gondoskodniuk önellátásra képtelen gyermekeikről. Szegeden azonban létezik egy tábor kifejezetten ilyen fiataloknak: a Gemma Központ egész nyáron várta őket.

-A Szent Vincent Rehabilitációs Központban gyülekezünk minden nap. Amíg mindenki megérkezik, itt is különféle fejlesztő játékokkal tudják elfoglalni magukat. Innen pedig mindenféle élményprogramra megyünk – beszélt a június közepén indult turnusok mindennapjairól Berta Éva táborvezető.

– Utaztunk már a városnéző kisvonattal, lovaskocsikáztunk, elmentünk a Füvészkert lepkeházába és a mártélyi kalandparkba, illetve volt lovas és kutyás terápiás foglalkozás is az elmúlt hetekben. Igyekszünk mozgás-és élménydús programokat kínálni, hiszen sok esetben ezek a gyerekek még családjukkal sem jutnak el ilyen helyekre – tette hozzá. Hogy a tábor szervezői mennyire nem ismernek lehetetlent, jól mutatja, hogy a héten vonattal a Balatonra is elvitték a gyerekeket.

– Ez a program érzékenyítésre is tökéletes volt, hiszen ez is célunk. Szerencsére ezzel kapcsolatosan is csak jó tapasztalataink vannak – árulta el a táborvezető.

-Ötödik hete táborozik a Gemmával a fiam, nagyon szeretjük – mesélte Kiss Enikő. Hatéves, autista fiát nem is tudta volna hová tenni, hiszen az óvoda egész nyáron zárva volt.

– Bár jövő nyáron a nagymama már nyugdíjas lesz, ettől függetlenül akkor is el fogjuk hozni, mert láthatóan jó hatással van rá ez a környezet. Könnyen be tud illeszkedni, szívesen jön, számomra pedig megnyugtató, hogy szakemberek felügyelnek rá – mondta az édesanya. Varga Mária 12 éves lánya is második hete táborozik a Gemmával.

– Ez volt élete első tábora, hiszen sérült gyerekek számára nincs más ilyen lehetőség. Nagyon tetszett, hogy bár Zsani nem tud beszélni és a járás is nehéz számára, itt úgy bánnak vele, mintha egészséges lenne: kirándulni viszik, foglalkoztatják. Ugyanakkor tökéletesen el is látják: megetetik, pelenkázzák. Látom rajta, hogy minden nap nagyon várja a tábort, mosolyogva indulunk el reggelenként. Nekem pedig nagy segítség, hogy nem csak az ápolási díjat kapom a nyárra, hanem amíg táborozik, tudok dolgozni – mesélte.

A táborba nem csak a Gemma iskolába járó gyerekeket várják, bárki csatlakozhatott a programokhoz. Voltak, akik más városokból érkeztek – ez is mutatja a kezdeményezés hiánypótló jellegét.

– Korosztály szerint sem volt megkötésünk, aminek szintén sok előnye van. A nagyok oda tudnak figyelni a kicsikre, akik pedig példát látnak – mesélte Berta Éva. Egy turnusban 8-10 gyereket fogadnak, akikre gyógypedagógusok, gyógytornászok és pszichológusok felügyelnek, így a fejlesztés a nyár során is biztosított. A program egyébként a Gemmában szeptembertől induló fejlesztő központ „előkészítő” része, hiszen a következő tanévtől egy pályázatnak köszönhetően ezzel a szolgáltatással is bővül az intézmény szolgáltatási köre.

Jövő héten az utolsó turnus indul, több szülő már most jelezte: fél, milyen csalódás lesz gyermeke számára, ha nem jöhet többet. Záró programnak is azonban különleges programmal készültek a szervezők: még bobozni is elviszik a sérült gyerekeket.