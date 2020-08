A Korábban Érkeztem Alapítvány a szoptatás világhete programokhoz csatlakozva idén is megrendezte a Séta a szoptatásért elnevezésű figyelemfelkeltő rendezvényét Szegeden. A tavaly első alkalommal megrendezett séta résztvevőit idén – a tavalyival ellentétben – nem eső, hanem kánikula várta az újszegedi Erzsébet-ligetben.

A szervezők elmondták, fontosnak érzik, hogy támogassák azokat az édesanyákat, akik mostanában váltak koraszülővé és elkötelezettek, hogy anyatejjel táplálják a babájukat, mert az anyatej minden cseppje aranyat ér. A koraszülő édesanyákat az egyesület nem csak szaktanácsadással, hanem a közösség erejével is szeretné támogatni. A sétával szeretnék a távolból is támogatni azokat az édesanyákat akik épp most küzdenek ezért az aranyat érő éltető erőért. Mint elmondták, tudják, hogy nehéz és hosszú az út amin most épp elindultak, de szeretnék, ha éreznék, hogy nincsenek egyedül,mert az anyatejes táplálás elkötelezettjei, lélekben velük vannak.

Az érdeklődők szombat délután öt óra előtt kezdtek el gyülekezni az Erzsébet-liget Belvárosi-híd felőli oldalán, majd öt óra után nem sokkal elindultak a ligeten át a Koramentorházhoz a Fő fasor elejére, ahol a tavaly ültetett fán szalagokat helyeztek el.

A Korábban Érkeztem Dél-Alföldi Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány a Dél-Alföldi régióban (Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye) a koraszülöttként született gyermekek családjainak komplex támogató szolgáltatását indította el 2018 év elején: Szegeden, Gyulán és Kecskeméten mentorházak jöttek létre, azzal a céllal, hogy komplex támogató szolgáltatást valósítsanak meg.