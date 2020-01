Hatékony csapadékvíz-elvezető rendszer, energiahatékony fejlesztések a közintézményekben: sikeres évet zárt Röszke. A falu lakossága az utóbbi években szépen gyarapodott, mondja a negyedik ciklusát töltő polgármester, és ebben nem kis szerepe van a tervszerű fejlesztéseknek és a javuló életminőségnek Röszkén.

2019-ben több hosszú távú fejlesztés is befejeződött, mesélte Borbásné Márki Márta polgármester, amikor Röszke tavalyi évéről kérdeztük: ilyen a csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, amit több év alatt építettek ki a falu egyik felében. Jelenleg a település másik részének csapadék-elvezetését terveztetik. A 100 millió forintos nagyságrendű fejlesztés segít megbirkózni a belvízzel, a hirtelen lezúduló csapadékvízzel, amivel Röszkén sokat küzdenek – mondta a település független polgármestere, aki a negyedik ciklusát tölti. Az október 13-ai önkormányzati választásokon Röszke ismét az előző testületnek szavazott bizalmat.

TOP-os program keretében megújult 2019-ben teljes egészében a két háziorvosi rendelő, fűtéskorszerűsítésen estek át. A sportcsarnok és az iskolaépület tetejére is napelemek kerültek – sorolta Röszke első embere –, a fejlesztés nagyon energiahatékonynak és költségcsökkentőnek bizonyult. Azt is megtudtuk, hogy az utóbbi néhány évben Röszke lakossága szűk 200 fővel nőtt, jelenleg 3602 ember lakja a települést. Szegedről és környékéről, valamint a határon túlról települnek át, többségében fiatal párok gyerekkel, vagy még a gyerekvállalás előtt. Mivel sok a betelepülő, új önkormányzati telkek kialakítását, közművesítését is tervezik 2020-ban.

2019-ben két játszóteret is létesítettek: a nagyobbikban a gyermekjátékok mellett felnőtt szabadtéri fitneszeszközöket is kihelyeztek. 25 millió forintos támogatásból teljes egészében kiépítették a településen a kamerarendszert, amely már több alkalommal is segítségére volt a helyi rendőrségnek. A képviselő-testület 2020-ban is arra törekszik, hogy a Röszkén élők kéréseit, javaslatait figyelembe véve olyan tervek és fejlesztések valósulhassanak meg a településen, amelyek az itt élők életminőségét javítják – zárta évértékelését a polgármester.