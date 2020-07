Sikeres pályázatokból építkeznek kistelepüléseink

Nagy segítség községeink számára a Magyar Falu program, amelynek keretében Csongrád-­Csanád megye több önkormányzata is sikeresen pályázott az utóbbi hónapokban. Kormányzati támogatással rendelőket korszerűsítenek, sportcsarnok épülhet, bölcsődét és óvodát korszerűsíthetnek.

Új bölcsőde építését tervezik Maroslelén

– TOP-os pályázatunk pozitív elbírálása esetén a Maroslelei Zengő Óvoda udvarán építenénk egy 7 férőhelyes, 3 főt foglalkoztató bölcsődét – 132 millió forintból. Ugyanitt az óvoda épületére is benyújtottunk egy pályázatot, Ennek pályázha­­tó összege 30 millió forint – sorolta lapunknak Drimba Ti­­bor polgármester. Lelén több pályázat is folyamatban van, a legnagyobb beruházás egy tervezett új sportcsarnok felépítése, erre a célra 525 millió forintra nyújtott be pályázatot az önkormányzat.

Megépül végre a földeá­­ki sportcsarnok

Földeák önkormányzata 907 millió forintot nyert az új sportcsarnok felépítésére. Hajnal Gá­­bor polgármester örömét fejezte ki, és hangsúlyozta, Lázár János országgyűlési képviselő munkájának is köszönhető pályázatuk sikere. A tervezett építkezés nagyságát jelzi, hogy a jelenlegi, Zárda utcai iskola teljes alapterülete sem éri el az új sportcsarnok alapterületét.

– Sportcsarnokunk teljes alapterülete 1600 négyzetméter, ebből a küzdőtér egy szabvány kézilabdapálya méreté­nek megfelelően hússzor negy­­venméteres lesz – mondta a polgármester.

Kövegyen nyertes pályázatokból építkeznek

Néhány hete kezdődött 5,4 mil­­liós összegből a ravatalozó épületének felújítása. Mint azt korábban Galgóczkiné Krobák Mária polgármestertől megtudtuk, augusztusban a polgármes­teri hivatal épületét is rendbe teszik, erre 12,3 millió forintot nyertek. Szintén a Magyar Falu program keretében a napokban 23 millió forintot nyertek az orvosi rendelő felújítására és energetikai korszerűsítésére.

korszerűbb egészségcentrum Kübekházán

A kübeki önkormányzat közel 3 milliót nyert a Magyar Falu programban az egészségcentrumuk további fejlesztésére. Korábban önerőből kezdtek az egészségház korszerűsítéséhez. – Új bútorzat, új fogorvosi szék és műszerek lettek, de maradt sok hiányosság, amelyeket ezzel a nyertes pályázattal tu­­dunk most pótolni, ezért na­gyon hálásak vagyunk. Egészségügyi centrumunk várójába új székeket, nőgyógyászati vizsgálóasztalt, vizsgálóágyat, EKG Holtert látásvizsgáló készülé­ket, hűtőt vásárolhatunk – fo­­galmazott Molnár Róbert polgármester.