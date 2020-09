Sikeres szezont zár a mórahalmi Kolo

A homokháti kisváros, mint a „Balkán kapuja” jelentős erőforrásokat biztosít a határtérségben élők közötti harmónia megteremtésére, új partnerségek kialakítására.

– A Kolo Szerb Kulturális Központ 2019-es átadása óta a kulturális sokszínűség jegyében az egyetemes európai és a balkáni kultúrák közötti kapcsolat megteremtésén dolgoztunk, a határtérség új kulturális színfoltjaként változatos programkínálatával kívánja a Homokhátságra csábítani vendégeit – mondta Seres István Pipu, a központ művészeti intendánsa.

A tavaszi vírushelyzet ellenére a Kolo folyamatosan igyekezett színes programokat a térségbe hozni.

– A nyár legnagyobb durranásaként a Talamba Világok hangja koncertje nemcsak az országos közönséget mozdította meg telt házas estéjével, hanem az élőben közvetített koncertet a világ számos országából követték az interneten. Ez is jól mutatja, hogy a kultúra is beköltözött a nappalinkba, hogy elérhető legyen a fizikai távolság és a vírushelyzet ellenére is – fogalmazott a művészeti vezető.