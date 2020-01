Sikeresen zárták 2019-et

Sikeres évet zárt Nagymágocs. Felújították az óvodát, az orvosi rendelőt és az uradalmi épületet. Idén a ravatalozón a sor, amihez előtetőt is építenek. A polgármesteri hivatal nagyterme és ügyintézői irodái is megszépülnek. Útfelújításokra is lehet számítani.

Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere a tavalyi eredmények között kiemelte a tűzoltószertár rendbetételét, ami belügyminisztériumi és katasztrófavédelmi forrásból valósult meg. Felújították és részben új funkciókkal látták el az Ybl Miklós tervezte uradalmi épületet. A kívül-belül megszépült óvodát, bölcsődét tavaly februárban foglalhatták vissza a település legkisebbjei.

– Felújítottuk az egészségházat is, ami így a 21. század igényeinek is megfelel. Itt nem állunk meg, az orvosok kérései alapján idén eszközbeszerzést tervezünk. Nagyon fontos beruházásunk volt, hogy az iskolában ebédlőt alakítottunk ki. Szerintem nem is volt másik olyan intézmény a megyében, ahol a gyermekeknek több mint 1 kilométert kellett volna sétálniuk az ebédért. Parkolókat is építettünk – emelte ki Szebellédi Endre.

Azt is elmondta, hogy az előző ciklusban bevezetett szolgáltatásokat 2020-ban is meg tudják tartani. Így például a kisnyugdíjasok 270 forintért kaphatnak ebédet, illetve a gyermekétkeztetési díjakat sem emelik.

Szebelléditől megtudtuk, készül az iskola belső felújításának terve is. Idén a ravatalozó is megújul, előtetőt is építenek hozzá, továbbá a polgármesteri hivatal nagytermét és az ügyintézők irodáit is megszépítik, míg a jól működő polgárőrségnek bázist alakítanak ki. Hozzátette, a „nagyboltnál” elkészül a gyalogosátkelő, amihez mostanra szerezték be a szükséges engedélyeket. A zártkertekhez vezető utat is felújítják, illetve az ótompaháti netkuckót is hamarosan átadják.

Szebellédi Endre elmondta, várják az Orosháza–Szentes közötti út felújítását, ami várhatóan idén kezdődik, illetve a sportpálya és a kastély előtt elhaladó Szentesi út belterületi felújítását is, amely a Magyar Közútkezelő Zrt. beruházásában készül majd el.