Sikerült kifizetniük a hétmilliós hitelt Eperjesnek

Nincs könnyű helyzetben az új eperjesi településvezetés. Év végén az önkormányzat likvid hitelét is csak úgy tudták kifizetni, hogy többen nem vették fel a járandóságukat, illetve mentőövet jelentettek az utolsó pillanatban beérkezett földhaszonbérleti díjak is.

– Sajnos nem a legjobb kondíciókkal vettem át a települést. Vannak számlatartozások, el­­számolásra váró pályázatok. Jó hír, hogy a Magyar Falu program révén orvosi eszközöket vásárolhatott a település 1,5 millió forintért – mondta Kabai Mátyás, Eperjes új polgármestere.

A faluház fűtéskorszerűsítésére 7,6 milliót nyertek tavaly, az előfinanszírozott pályázattal év végéig kell elszámolniuk.

Kabai Mátyás elmondta, hogy 7 millió forintos likvid hitele is volt a településnek, amit tavaly december végéig kellett visszafizetniük.

– Mivel a számlán nem volt pénz, úgy oldottuk meg, hogy többen – a képviselők, az alpolgármester, az új orvosunk és én – nem vettük fel decemberben a járandóságunkat. Karácsony előtt még nem volt meg a teljes pénz. Utána ér­­tek be a földhaszonbérleti díjak, és nagy nehezen összecsorgott az összeg.

Kabai Mátyás kiemelte, az idei év legfőbb célja, hogy az örökölt problémákat valahogy megoldják, fejlesztésre nem igazán mernek 2020-ban gondolni.

– Az elmúlt hetekben ismerkedtem a költségvetés főbb számaival. Az iparűzési adónk jó, a földhaszonbérletből is vannak bevételeink, szóval lehet majd fejleszteni, de először egyenesbe kell jönnünk. Eddig is csak 100 százalékos támogatottságú pá­lyázatok jöhettek szóba a településen, önerősek nem. Valószínűleg csak ilyenekkel tervezhetünk idén is. Szükségünk lenne tanyagondnoki kisbuszra, a település útjai is rossz állapotban vannak, azokat is rendbe kellene tenni, a temetőben pedig új urnafal építését tervezzük – sorolta.

Kabai Mátyás azt mondta, re­mélik, hogy a Magyar Falu programból ezekre a feladatokra is sikerül forrást szerezniük. Hosszabb távon pedig a turizmusfejlesztés is szóba kerül, hiszen Eperjesen is áthalad a Kék túra útvonal, amire szeretnének építeni.