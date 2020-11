Sima lesz az út Orosházára

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly Orosházán jelentette be, hogy a lehető leggyorsabban felújítják az Orosháza és Szentes közötti utat. A november 11-én megjelent kormányhatározat szerint most már a kivitelezésre is meglesz a forrás.

Az érintett polgármesterek úgy számolnak, a nagyberuházás 2022 végére készülhet el.

Az Orosháza és Szentes közötti út nagyon rossz állapotban van. Nyomvályús, kátyús, rengeteg a folt rajta, a széle töredezett. A 7,5 tonna feletti nagy járműveket 2014 telén tiltották ki az útról. Mostanra a beruházás tervei is elkészültek, méghozzá főúti paraméterekkel. Nehézgépjármű-forgalomra méretezve erősítik meg az útalapot, és szélesítik a burkolatot.

– Amellett, hogy nagyon örülünk a felújításnak, hiszen Nagymágocs lakossága Orosháza és Szentes felé is gyakran közlekedik, számunkra talán az a legfontosabb, hogy a mintegy 30 kilométeres szakasz kerékpárutat is kap – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Az út Nagymágocson áthaladó része a település szélét érinti, vagyis lakott terület. Ott jelenleg is rendkívül balesetveszélyes a kerékpáros közlekedés. Ha az utat felújítják, visszatérnek a 7,5 tonna feletti járművek, vagyis még nagyobb lesz a forgalom – említette meg a polgármester.

Derekegyházt kettészeli az út. – Mi, derekegyháziak főleg Szentes felé közlekedünk. Jobb lesz a közlekedés minősége, és végre biztonságosan közlekedhetnek a kerékpárosaink is. Most is sokan kerékpárral teszik meg a 12-13 kilométert. A kerékpárút több szakaszon két hasznosítású lesz, ahol kerékpárosok és a mezőgazdasági gépek is közlekednek majd, így a forgalmas úton kevesebb lesz a traktor is. – mondta Szabó István polgármester. Derekegyház ragaszkodott hozzá, hogy a biztonságos átkelés érdekében építsenek be a tervekbe 3 lámpás gyalogos átkelőt is a faluban, Szentes felől a temetőnél, a művelődési háznál, illetve Nagymágocs irányából az első zebránál.

– A megyei önkormányzattal azon is dolgozunk, hogy ha az utat felújítják, illetve a kerékpárutat megépítik, akkor a derek­egyházi elágazástól a szentesi TV toronyig is épüljön kerékpárút TOP-os forrásból – mondta Szabó István. Hogy konkrétan mikor kezdődik a kivitelezés, még nem lehet tudni.