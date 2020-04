Sok jóra nem számítanak most a vendéglátósok

A kijárási korlátozás miatt a legtöbb vendéglátóhely bezárt vagy házhoz szállítással próbál túlélni. Van, aki arra számít, hogy 2-3 év múlva áll vissza a korábbi forgalma.

– Ez egy agyrém. Kevesebb mint felére csökkent a bevételünk. Az emberek nagy része otthon van, inkább főznek maguknak. Érthető, hogy bizonytalanság van, nem akarnak költeni az emberek, nagy részüknek itt, vidéken tartalékaik sincsenek, de ez sajnos egy ördögi kör. Az a baj, hogy nem látja az ember, hol a vége – sóhajtott Nagyapáti Károlyné Klárika, a Vadgesztenye étterem üzemeltetője az üres étteremben. A 45 éve vendéglátós Nagyapátiné végül azt mondta, ha visszaáll is a rend, nem az lesz az első, hogy étterembe menjenek az emberek.

A bordányi vendéglátóst és két szegedi kollégáját a vendéglátás jelenlegi helyzetéről és a jövőjéről kérdeztük. Frank Sándor, a szegedi Fehértói és a Roosevelt téri, valamint egy budapesti és egy győri halászcsárda tulajdonosa a körülmények ellenére bizakodó. A jól ismert vendéglátós biztató, jó jelnek veszi, hogy néhány környező országban már lazítottak a korlátozásokon.

– Boldog lennék, ha már csak a májust kellene kiköhögni. Mint korábban is, mindent bevállalnék, fertőtlenítést, szigorú higiéniai előírásokat, csak kinyithassunk – fogalmazott.

Bán Tamás, a Baan’s Kitchen hamburgerező tulajdonosa azt mondta, igyekeznek ellavírozni. A többiekhez hasonlóan ők is házhoz szállítanak, az étel mellett zöldséget és gyümölcsöt is.

– Évekre tervezek a vírus következményeivel. A legoptimálisabb forgatókönyvem szerint jövő tavaszra visszaáll a rend. 2-3 évre alacsonyabb forgalomra rendezkedünk be. Idén fesztiválokra sem számítok – magyarázta a szegedi vállalkozó, akinek bevétele jelentős részét tették ki a kitelepülések.