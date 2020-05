Sok kis állat született tavasszal – Fotók

Már az első napot is kihasználták a látogatók a Szegedi Vadasparkban: hétfőn kinyitott az állatkert. A lakók közül a dámszarvasok örülnek legjobban a nyitásnak, viszont a távolságtartás szabályait be kell tartani.

A vírusellenes intézkedések enyhítésével az állatkertek is fogadhatják a látogatókat, a szükséges biztonsági intézkedések betartatásával. A Szegedi Vadaspark hétfőn reggel a szokásos időben kinyitotta a kapuit – mondta Veprik Róbert, az intézmény igazgatója, amikor szerdán kilátogattunk. Az épület előtt sok autó parkolt, már a bejáratnál kisgyerekes családokat láttunk.

Nyilak jelölik a látogatók útvonalait

– A kormányhatározatban, aminek következtében kinyithatott a Vadaspark, leírták, milyen feltételekkel lehet fogadni a látogatókat. A legfőbb szabály a távolságtartás. Kijelöltük a pénztárnál, az ajándékboltnál és az általunk üzemeltetett büféknél a szükséges várakozási távolságokat. A bérlőink figyelmét is felhívtuk, hogy ezt tartassák be a kollégáikkal és a látogatókkal. Kézfertőtlenítő került a játszótérhez, állatsimogatóhoz, büfékhez. A Vadaspark területén belül kijelöltünk útvonalakat, nyilak mutatják, hogyan kell közlekedni, hogy a lehető legkevesebb interakció történjen. Néhány házat zártunk csak le a közönség elől, de a külső kifutóban az állatok mind láthatók. Ahová be lehet menni, ott létszámkorlátozásokat vezettünk be – foglalta össze az állatkert igazgatója a biztonsági intézkedéseket. A szájmaszk viselete ajánlott, de nem kötelező.

Az állatok nem szenvedhettek hiányt

Több mint másfél hónapig tartott a kényszerszünet: az utóbbi húsz évben egyetlen napra zártak be, a tavaly szeptemberi vihar után. Az állatkert jóformán saját bevételből, félretett pénzéből oldotta meg az állatok ellátását. Folyamatosan úgy tartották fenn az intézményt, mintha nyitva lennének – így ki is tudtak nyitni, amint erre lehetőségük nyílott.

– Kaptunk támogatást az önkormányzattól tagi kölcsön formájában, de ehhez nem szeretnénk hozzányúlni. Ezért is vártuk nagyon a nyitást, már az első napon 250 látogatónk volt. A helyzet napról napra változhat, de jelenleg nyitva vagyunk és várunk mindenkit – mondta az igazgató. A zárlat ideje alatt sok állatkölyök született, például a várva várt kis lajhár.

Elmaradt a zoo-csemege

Az állatokra egyébként nem volt különösebb hatással a látogatók hiánya, kivéve a mezopotámiai dámszarvasokat.

– Tőlünk is várták a zoo-csemegét és mi nem voltunk olyan bőkezűek. A takarmányozásukba beleszámítjuk, amit az emberektől kapnak, amikor bezártunk, visszaemeltük az adagot – említette Veprik Róbert.

A lajhárok mellett elsétáltunk a dámszarvasokhoz is. Lehőcz Ildikó és Szilvia álltak éppen a kerítésnél a gyerekeikkel.

– A kisfiam két és fél éves, most eteti először a szarvasokat – mesélte Ildikó, és azt is megtudtuk: bérletük van a Vadasparkba, már alig várták, hogy kinyisson. Ahogy elnéztük a csemegéző dámszarvasokat, úgy tűnt, ők is pontosan így éreztek.