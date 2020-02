Sok mindenen múlhat a Parkinson-kóros betegek életminősége

A Parkinson-kór komplex kezelésében a gyógyszeres terápia mellett világszerte fontos szerepet kap a mozgásfejlesztés. Akár hosszú éveken keresztül is képes szinten tartani a fizikai állapotot, ha időben elkezdik a kiegészítő terápiákat – derült ki egy tudományos közlemény­ből. Gyógytornász és logopédus szakember beszélt nekünk arról, ők hogyan tudnak segíteni a hozzájuk forduló parkinsonos betegeknek.

– Bármilyen stádiumban lévő Parkinson-kóros betegnél ér­demes alkalmazni a gyógytornát, hiszen kisebb mozgásokat lehet vele gyakoroltatni, és ez­­zel is kicsit erősítjük. Ezeknél a betegeknél ugyanis jellemző, hogy a mozgásterjedelmek na­­gyon beszűkülnek, merevek az izmok, emiatt a nyújtó gyakorlatokra is szükség van – mutatott rá Lengyel Dorottya. A szegedi Szent Vincent Rehabilitációs Központ gyógytornásza azt is elmondta: – Az indulási nehézség is gyakran fennáll, emiatt a tornáknál gyakran alkalmazunk ritmusos „diktálást”, mert arra könnyebben reagálnak a páciensek. Ilyen például, amikor zenére gyakorlunk. De különböző méretű gumilabdákkal és bottal is szí­­nesítjük a foglalkozásokat. Amikor pedig a kéz finommotoros mozgását próbáljuk beindítani, kirakós gyerekjátékokat is használunk.

– A mi eredményeink a betegnél azon múlnak, hogy milyen stádiumban van, illetve ho­­gyan állítják be a gyógyszeres ke­­zelését. De a mozgás egyértelműen mindig segít, és esetenként lassítható vele a beteg állapotának romlása – mutatott rá a gyógytornász.

