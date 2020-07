Sokaknak maradt kevés szabadsága a nyári időszakra

A koronavírus miatti leállások következményeként mind márciusban, mind áprilisban a szokásos napok dupláját töltötték szabadságon a fizikai dolgozók – a második félév bizonytalan járványügyi helyzete miatt év végéig sok helyen vezetik majd be a munkaidőkeretet.

Mintegy 7000 fizikai munka­vál­­laló idei szabadságolását elemezve márciusban átlagosan 92, míg áprilisban 108 százalékkal több szabadság kiadását regisztrálták, a májusi érték már az előző évivel megegyező mértéket mutat. A veszélyhelyzet időszakában a termelési lánc problémái miatt leálló vál­­lalatok tömegeket tartottak otthon, az első hetekben jel­­lemzően fizetett távolléten. Mindez az éves szabadságkeretek csökkenését eredményezte, ezért nyáron sok munkavállaló a tervezettnél kevesebb időre tud elmenni.

– A szellemi munkát végzőknek ugyanakkor a home office számos esetben rugalmasabb életvitelt tett lehetővé, így a személyes ügyek intézése miatt máskor szükségessé váló szabadságigénylés is kevesebb volt – mutat rá Hamrák Viktor. A Trenkwalder szolgáltató igazgatója hangsúlyozta, ebben a körben tehát idén is célszerű figyelni arra, hogy az idei szabadságkeret legalább időarányos részét felhasználják a nyá­­ron. Az továbbra is szabály, hogy a szabadságot – az életko­­ri pótnapok kivételével – a tárgyévben kell kiadni.

A szabadságolások tervezésének fő nehézségét a járványhelyzet bizonytalan alakulásában látja, az úgynevezett „má­­sodik hullám” újabb korlátozásokat hozhat.

– A tavaszihoz képest kevesebb, illetve rövidebb leállásokra számíthatunk – magyarázta Máriás Attila. A BDO Le­­gal tanácsadója hozzátette, a cégek egy része már előre, a szabadságok szigorúbb ütemezésével is próbál felkészülni.

A szakértő szerint előfordulhat, hogy pusztán a szabadságkeret kezelésével a problémák nem orvosolhatók, a cégek ko­­rábban ezért döntöttek a 24 hónapos munkaidőkeret bevezetése mellett. Aki a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt – tör­­vény által biztosítottnál – hosszabb munkaidőkeret-lehetőséggel az első hullámban nem élt, az „lemaradt”. Jelenleg ugyanis csak az új munkahelyteremtő beruházásoknál lehet egyoldalúan elrendelni 24 hónapost.