Sokan élnek az ingyenes elállási joggal

Eddig is sokan vásároltak webáruházból, a járványhelyzet még népszerűbbé tette a kényelmes megoldást. Sokszor pénzt spórolhatunk vele, de vannak veszélyei is. Óriási előnye viszont, hogy ha csak simán nem tetszik a megrendelt termék, 14 naptári napon belül ingyenesen elállhatunk a szerződéstől.

Az internetes vásárlásnál nem lehetünk biztosak abban, hogy az eladó, a kereskedő valóban létezik, vagy sem.

– A honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható „.hu” kiterjesztés nem jelenti au­­tomatikusan azt, hogy az eladó az országban letelepedett vállalkozó. A „.hu” domainnevet ugyanis a magyar cégek mellett külföldi vállalkozások is használhatják – figyelmeztet lapunk állandó fogyasztóvédelmi partnere, a gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda. Hozzáteszik, a név használójáról a www.domain.hu honlap ingyenes regiszterében szerezhetünk információt.

14 nap

A vállalkozás a szerződéskötést megelőzően köteles tájékoztatni a fogyasztót a cég elérhetőségeiről, a termék lényeges tu­­lajdonságairól, a fizetendő vételárról és az elállás jogáról. Az utóbbit gyakran emlegetjük, és szívesen él is vele a netes vásárló. A fogyasztót in­­doklás nélküli elállási jog illeti meg, amit néhány ki­­vételtől eltekintve gyakorolhat is. Ez alapján akkor is visszaléphet a szerződéstől, ha az áru nem hibás, csak nem tetszik neki, vagy úgy gondolja, még sincs rá szüksége.

Termékrendelésnél az át­vétel napjától, míg szolgáltatásnál a szerződéskötéstől számí­tott 14 naptári napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Szándékunkat többféle mó­­don jelezhetjük, egyrészt a 2014-es kormányrendelet mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával. De elég egyértelmű fogalmazással levélben is, ám azt lehetőleg ajánlott, tértivevényes küldeményként adjunk postára. A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja az elállási jog gyakorlását, amit vissza kell igazolnia.

Kié a költség?

A fogyasztó köteles a terméket legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, kivéve, ha a webáruház úgy szerződött, hogy azt maga fuvarozza vissza. A közvetlen költség a megrendelőt terheli, kivéve, ha a cég vállalta azt. A kereskedő legkésőbb az „elállásról való tudomásszerzésétől” számított tizennégy napon belül visszatéríti a teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Milyen esetekben nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog? Például, ha a vállalkozás a szolgáltatás teljesítését a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg. Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a megrendelő utasítása alapján gyártottak méretre, kérésére állítottak elő, vagy egyértelmű­­en a fogyasztó személyére szabtak. Például a névre szóló feliratos pólóknál, bögréknél sincs elállási jog.

Időpontra foglalás

Rengeteg triviális kivétel van, vágott virág, romlandó áru, ám az egészségügyi okból vissza nem küldhető termékek vásárlásától is elállhat a megrendelő, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel. Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog az előre meghatározott időpontban szállást nyújtó hotelszobánál, repülőjegy-foglalásnál, gépjárműbérlésnél, de a koncertjegyek online megrendelésénél sem.