Sokan nemcsak munkahelyet, szakmát is váltottak

Szoláriumra cserélte a vendéglátást Gazafi Anita is, aki a koronavírus miatt kényszerült munkahelyet váltani, hiszen az étterem, ahol korábban dolgozott, most zárva tart. Több ezren jártak pórul, őket a B Terv is segíti.

Pultosból szobafestő, kozmetikusból sofőr, pincérből árufeltöltő – több ezren váltanak állást a koronavírus miatt kialakult helyzetben. A legtöbben nemcsak munkahelyet, hanem szak­­mát is kénytelenek váltani azért, hogy biztosított legyen a megélhetésük.

A szegedi Gazafi Anita is váltani kényszerült, hi­­szen a vendéglátásban dolgozott, azonban a veszélyhelyzet miatt bezárt a vendéglátóhely. Most egy belvárosi szoláriumban tevékenykedik.

– Egy olasz étteremben dolgoztam pultosként, viszont nem panaszkodhatunk, mert a tulajdonos nem azonnal csukta be az ajtókat, hanem fokozatosan történt a bezárás, amiről folyamatosan minket is tájékoztatott. Két lehetőséget kaptunk: fizetetlen szabadságra megyünk, vagy kijelent bennünket. A leg­­többen az utóbbit választottuk. Megláttam, hogy keresnek munkavállalót a szoláriumba, jelentkeztem, és sikerrel jártam – nyilatkozta lapunknak Anita.

Ahogy sokaknak, úgy a szegedi lánynak sincs tartaléka, így nem tudja, miből élt volna meg, ha nem adódott volna számára ez a lehetőség. Ha a vírusnak vé­­ge, akkor természetesen egyből visszamehet az étterembe dolgozni.

A Sundance Szolárium tulajdonosától, Wentzel Zsanettől megtudtuk, Anita korábban már dolgozott a stúdióban, így nem idegen számára a terület, ezért is örültek, amikor jelentkezett.

– Főként fiatalok, hallgatók dolgoznak nálunk, viszont ők mindannyian hazautaztak, ezért új dolgozókra van szükség, hiszen rövidebb nyitvatartással, de mi továbbra is várjuk a vendégeket. Szolgáltatók vagyunk, és ameddig az emberek erre a szolgáltatásra igényt tartanak, addig nem is zárunk be, így a bérleti díjat is könnyebben tudjuk fi­­zetni – mondta el kérdésünkre.

A legtöbben a turisztika és a vendéglátás területén veszítették el az állásukat a járvány miatt. A pórul járt dolgozók számára és az állást kínáló cégeknek weboldal is indult hazánkban B Terv néven, ahol pár nap alatt négyezernél is több hirdetés jelent meg, így sokak nem maradtak munka nélkül.