Sokan próbáltak leszokni a karantén alatt

Érdemes gyógyszert alkalmazni a dohányzásleszokáshoz. A cigaretta letétele után már 1-2 na­pon belül megszűnik az oxigénhiány, és nő a teljesítmény. Az idei dohányzásmentes vi­lág­­nap fókuszában a fiatalok állnak.

Világszerte 8 millió ember hal meg évente a dohányzás következményeként. A legfrissebb OECD-jelentés szerint hazánk dobogós az OECD-országok kö­­zött a dohányosok lakosságon belüli arányát tekintve. A magyarok körülbelül 30 százaléka dohányzik, vagyis minden harmadik ember rágyújt. Ráadásul a serdülőknek is leg­alább 20-30 százaléka cigizik.

A koronavírus-járvány lehetséges hatásai

Pócs Dávid, a szegedi CigiSzünet Instagram- és Facebook-oldal életre hívója elmondta, sajnos az alacsonyabb jövedelemmel vagy alacsonyabb iskolai végzettség­­gel rendelkezők körében is ag­­gasztóan magas a dohányzás aránya. A sürgősségi szakorvost a május 31-i dohányzásmentes világnap kapcsán kérdeztük. Többek közt arról, hogy a do­hányzókra hatással van-e a koronavírus. – Egyelőre tudományos bizonyíték nincs erre. Általánosságban elmondható, hogy a légúti fertőzéseknél előnyös a leszokás. Jó hír, hogy a karantén alatt többen is megpróbálkoztak ezzel, több-kevesebb sikerrel – részletezte.

Átalakul a szervezet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) összefoglalta, hogyan alakul át azoknak a szervezete, akik leszoknak a dohányzásról.

– Az egyik fontos tényező, hogy 1-2 nap alatt megszűnik az oxigénhiány a szervezetben, ezért javul a tanulásban, a munkában és a sportban is a teljesítőképesség. A dohányzás okozta károk helyreállítása azonban lassú folyamat, így 15 évig még magas a megbetegedések esélye. Vagyis, ha valaki 5 éve nem gyújtott rá, de szívinfarktusa lesz, az még összefügg­het a dohányzással. Tehát 15 évig még célszerű az átlagosnál gyakrabban szűrővizsgálatok­­ra járniuk a leszokottaknak is – hívta fel a figyelmet.

Segítség a döntés után

A gyógyszerek használata óriá­­si segítséget jelenthet a le­­szokásban, mert mérséklik a megvonási tüneteket. Jó vá­­lasztás például a nikotinos tapasz, amit tanácsos nikotinos rágóval vagy cukorkával kombinálni. Az ingyenes leszokásvonal (06-80-44-20-44) is nagyon hasznos lehet.

A fiatalok védelmében

Az idei világnap alkalmából a WHO a fiatalok védelmére he­­lyezi a hangsúlyt. Többek között az ő megóvásuk ér­dekében tiltották be május 20-tól hazánkban is a mentolos ízesítésű cigarettát.

– Ha egy serdülő először szív el egy cigit, akkor reflexesen el­kezd köhögni. Azonban a mentol közismert köhögéscsillapító hatása ezt elnyomhatja – mutatott rá. Sajnos a legtöbb fiatal az ízesített dohánytermékkel szokik rá a dohányzásra.