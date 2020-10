Sokan száguldoznak az alsóvárosi utcákon

Nemcsak a Mátyás tér-Földmíves utca-Sárkány utca szakaszon száguldoznak továbbra is az autósok, némelyik sofőr a párhuzamos hosszú utcákat is versenypályának nézi. A rendőrség ismét ellenőrzést ígért, a bírság gyorshajtásért több százezer forint is lehet.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Nem újdonság, hogy Alsóváros hosszú, viszonylag egyenes utcáin sokan mennek gyorsabban a megengedettnél. Legutóbb februárban írtunk a Mátyás tér-Földmíves utca-Sárkány utca szakaszról, hogy egyesek mintha versenypályának használnák – 2015-ben áthajtottak egy kislány lábfején az iskola melletti gyalogátkelőn, ahol továbbra sincs jelzőlámpa. Most egy elütött macska gazdájának elkeseredett posztja alatt gyűltek a panaszok a Földmíves utcával párhuzamos Pálffy és Kisfaludy, valamint a forgalmas Horgosi utca és az Alsónyomás sor lakóitól. Szűnjön meg a száguldozás Amikor kollégánk fotót készített a Dobó utca sarkánál, ahol iskola, óvoda és gyermekorvosi rendelő is működik, egy anyával és két gyerekével együtt kelt át a zebrán. Egy autós csikorogva fékezett le mellettük – mintha dísznek lennének felfestve a csíkok. A lakossági panaszok nyomán jeleztük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságnak, hogy Alsóvároson, a fent említett hosszú, egyenes utcákon visszatérően hajtanak a megengedettnél jóval gyorsabban az autósok. A lakók szeretnék, ha megszűnne a száguldozás. Érdeklődtünk, lehet-e tenni valamit az ügy érdekében – nagyobb rendőri jelenlét, bírságolás vagy más visszatartó intézkedés –, és mekkora bírsággal lehet sújtani a gyorshajtókat. A rendőrség visszatérően ellenőriz Ugyanazt a választ kaptuk, mint februári kérdésünkre: a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Rendőrkapitányság járőrei a jelzett városrészben visszatérően ellenőrzik a gépjárművek sebességét, illetve a közlekedési szabályok betartását is. Amennyiben szabályszegést vagy szabálysértést észlelnek, intézkednek. A gyorshajtókkal szemben alkalmazható szankció mértéke a sebességtúllépés nagyságától függ. 30 ezer forintnál kezdődik A kiszabható bírság mértékét a 156/2009. (VII. 29.) kormányrendelet, illetve a 2012. évi II. törvény tartalmazza. Előbbiben azt olvastuk, a bírság 30 ezer forintnál kezdődik, de akár 300 ezerig is felmehet. Ilyen sebesség mellett azonban bármikor elüthetnek valakit, az pedig már nem szabálysértés. Tragédia is lehet a vége.