Sokat vonulnak az önkéntes tűzoltók

Az ország 430 önkéntes tűzoltó egyesületéből a 13. legtöbbet vonuló lett a tavalyi évben a mórahalmi. A megyében ők az egyetlenek, akik önállóan is beavatkozhatnak, Mórahalmon és Ásotthalmon ők biztosítják az elsődleges védelmet.

Összesen 430 önkéntes tűzoltó egyesület dolgozik az országban, a tavalyi statisztikák szerint azonban a mórahalmi kiemelkedő munkát végez: esetszámai alapján a 13. legaktívabb egyesület. Németh Attila parancsnok szerint ez nagyban köszönhető annak, hogy 2015 óta – Csongrád megyében egyedülálló módon – önállóan beavatkozó tűzoltó egyesületnek számítanak.

– A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy közvetlenül bennünket riasztanak, ezt követően pedig a káresemény mértéke dönti el azt, hogy felszámolhatjuk-e önállóan, vagy már a hivatásos állomány beavatkozására is szükség van. De ez fordítva is működik: a már riasztott hivatásos egységet is visszafordíthatjuk, ha úgy látjuk, hogy elegendőek vagyunk mi is – mondta el Németh Attila.

A mórahalmiak tavaly 73 káresethez vonultak, melyből 34-et önállóan számoltak fel.

– Tűzesetből több volt, mint műszaki mentésből. A legtöbb káresetet a szabadtéri, avar- és erdőtüzek – tette hozzá a parancsnok, aki megjegyezte: sajnos halálesettel is szembesültek már kollégái, akik fizetség nélkül látják el a szolgálatot.

– Szerencsére nagyon lelkes a csapat, amikor pedig valakinek lelki segítségre van szüksége, odafigyelnek rá. Abban egyébként, hogy az előírt 15 perchez képest a riasztástól számítva átlagosan 6–7 perc alatt el tudunk indulni, nagy szerepe van annak, hogy tűzoltóink többsége a Móraép dolgozója, így munkaidőben gyakorlatilag a laktanyánál vannak – mondta.

Az egyesület felszereltsége is javult az utóbbi időben: ma már három gépjárművük van, két fecskendő és egy műszaki mentőeszköz. Egy pályázat jóvoltából kaptak egy hidraulikus feszítő-vágó berendezést, ami a műszaki mentéseknek egy elengedhetetlen eszköze, illetve jelenleg egy olyan speciális jármű beszerzése van folyamatban, amely a vízszállításban, téli munkákban, illetve a belvízkezelésben segíti a tűzoltóság munkáját. Mivel önállóan beavatkozó egyesület, havi fix normatívát is kapnak, így a napi kiadások nem jelentenek nehézséget az országosan is kiemelkedő munkát végző egyesület számára.