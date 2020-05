Sosem készültek még így az érettségire

A makói középiskolák felkészülten fogadják hétfőn az érettségire érkezőket. A négy közül az egyikben meg is néztük, hogy mit jelent ez a gyakorlatban.

A József Attila Gimnázium is felkészült az érettségiző diákok fogadására – tapasztaltuk, amikor Farkas Éva Erzsébet polgármester kíséretében ott jártunk. Az intézmény igazgatója, Oroszné Kopányi Katalin, miután átvette a várostól az érettségizőknek küldött ajándékokat, meg is mutatta, mivel várják a végzősöket. Mint hallottuk, az iskola mindkét kapuja nyitva lesz, hogy megelőzzék a csoportosulásokat. A kerékpárokat is az udvaron lehet majd elhelyezni. A vizsgahelyszínekről szóló tájékoztatókat már előre kiküldték a diákoknak azzal a kéréssel, hogy mindenki azonnal, egyenesen a számára kijelölt terembe menjen, és ezeket kinyomtatva magukkal is kell hozniuk. A bejáratnál az előírások szerint minden diák kezét fertőtlenítik, eldobható és textilmaszkot, illetve kesztyűt ajánlanak nekik. Fertőtlenítő a termekben is lesz bőven.

– Négy végzős osztályunk van összesen 95 diákkal – mondta az igazgató. Összesen több mint tíz termet fognak használni. Mivel a vizsgákat úgy kell megszervezni, hogy a tanulóknak közben egymástól legalább másfél méternyire kell lenniük, egy teremben legfeljebb tízen lehetnek egyszerre.

– Nálunk még ennyien sem lesznek, csak nyolcan – tette hozzá. Kollégái már lemérték a padok közötti távolságot, és rózsaszín matricával megjelölték azokat, amelyekhez ülhetnek az írásbelizők.

Azt is megtudtuk, hogy a tanulók közül egy jelezte előre, hogy nem tud részt venni a vizsgán, mert külföldön ragadt. Ő ősszel érettségizik – és egy külsős diák sem fog hétfőn eljönni.