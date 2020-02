Sportkonferenciát rendeztek

Világ- és Európa-bajnoki ezüst­érmes sportlövővel, vagy a férfi kézilabda-válogatott volt csapatkapitányával találkozhattak hétfőn a diákok és az érdeklődők a Szent István Általános Iskola sportkonferenciáján. A fórumon bemutatták az Így lettünk bajnokok című könyvet is.

– Magyarországon talán a sport az egyetlen olyan dolog, ami a legkülönfélébb embere­ket is képes egy közösséggé ko­­vácsolni. A sportoló ember rájön, hogy sosem szabad feladni, veresség után is érdemes nap mint nap újrakezdeni. Amikor egy sportoló magára ölti a magyar válogatott mezét, akkor már nemcsak saját magát és klubját, hanem hazáját is képviseli. A sportoló ember példakép a társadalom számá­­ra – mondta Walterné Böngyik Terézia intézményvezető.

Az Így lettünk bajnokok cí­­mű könyvet Bruckner Gábor, az Utánpótlássport.hu főszerkesztője mutatta be. A honlap 2011 óta működik, négy éve televízióadásuk is van. A Nemzeti Sportban rendszeresen jelentkeznek négyoldalas melléklettel. Az Így lettünk bajnokok című könyvük tavaly ősszel jelent meg. Sporttémában a karácsonyi könyvpiac egyik sikerkötete volt. A műben 30 fiatal sportoló életútját mu­tatták be, hogyan jutottak fel a csúcsra, milyen buktatókon jutottak túl.

Bruckner Gábor a rendezvényen Péni István ifjúsági olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes sportlövővel beszélgetett. Az 1997-es születésű sportoló szülei is sportlövők voltak. Eleinte, éppen a múltjuk miatt, tiltották ettől a sportágtól a gyermeküket, később maximálisan melléálltak. Péni István úgy látja, az eredményeit elsősorban a ki­­tartásának köszönheti.

A fórumon részt vett Vadkerti Attila, a kézilabda-válogatott volt játékosa, Kudella Panna, a junior vízilabda válogatott ke­rettagja és Kovács Pál ökölví­­vó.

Lénárt Ágota, a Testnevelé­­si Egyetem Pszichológia és Sportpszichológia Tanászkének vezetője a kudarctűrésről és a sikerkezelésről tartott elő­adást, Vizi András gyermek­traumatológus pedig a leg­gyakoribb sportsérülésekről beszélt.