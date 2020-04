Sportolni kell, nincs mese

A szegedi Gut Gabriella 2018 szeptemberétől 10 településen – köztük a megyeszékhelyen – tart csoportos alakformáló tornákat, megnyert pályázatoknak és támogatóknak köszönhetően. Mindenütt igazi közösségeket alakítottak ki a tréningek.

– A megyében 2018 szeptem­bere óta, 10 településen, Forráskúton, Zákányszéken, Ruzsán, Pusztamérgesen, Szegeden, Bordányban, Ásotthalmon, Do­­maszéken, Zsombón és Mó­­rahalmon tartok csoportos alakformáló tornákat, főleg lányoknak, asszonyoknak, de mára már férfiak, gyerekek, családok is csatlakoztak az órákhoz. Ezek megnyert pályázatoknak köszönhetően indultak be, mostanra vannak szponzorok, és a falvakban, városokban a he­­lyi lehetőségekhez mérten az önkormányzatok is támogatják a tornákat – mondta a 44 éves, szegedi Gut Gabriella.

Egészségmegőrzés

Azzal folytatta: mindaz, amit a mozgás ad, csoda.

– Mérhetetlen energiák, len­­dület, célok és tudatosság, jó­­kedv és töltődés. Mindig is ál­­mom, volt, hogy nagy létszámú tornákat tartsak, emberek szá­­zainak adjam át mindazt, amit a mozgás nyújthat. Ma már több százan tornázunk együtt hetente. Követendő példák a résztvevő édesanyák, édesapák, gyerekek, akik a hét­­köznapi munka, gyereknevelés, tanulás, háztartás mellett időt szánnak, szakítanak magukra, mert fontosnak érzik, hogy tegyenek az egészségükért. Büszke vagyok rájuk! – mesélte lelkesen Gabi.

Kitartás és alázat

A rendszeres sportolás kitartásra, alázatra, türelemre ne­­vel, tartást, magabiztosságot és önbizalmat ad, kiegyensúlyozottá tesz testileg-lelkileg. Ez az, amit ezeken a településeken minden résztvevő érez – Gut Gabi elmondása szerint –, és mindez, a közös tornák, a közös programok összetartó közösséggé formálták őket min­­denütt.

– Olyan közösséggé, ahol a rendszeres mozgás mindannyiunk életének szerves része. Jó ide tartozni, meghallgatjuk egymást, figyelünk a másikra – hangsúlyozta. A tornák mellett sportrendezvényeket is szervez: éjszakai alakformáló torna, aerobikmaraton, évzáró aerobikparti DJ-vel, díjátadó gála és farsangi alakformáló karneváli torna, természetesen jelmezben.

Közbeszólt a vírus

A koronavírus okozta veszélyhelyzethez neki is alkalmazkodni kellett. Mivel felelőssé­get érez a vele tornázók és családjaik iránt, a nyilvános rendezvények március 16-ától, hétfőtől elmaradtak, az internet segítségével online tornázhatnak – korábbi foglalkozások felvételeinek letöltésével –, „most így termeljük az energiát, feltöltjük egymást, és együtt átvészeljük ezeket a nehéz heteket”. Sokan kérték az élő, a live tornákat is, amelyek március 21-én indultak, az elmúlt hónapban mindennap tartott ilyet, áprilisban pedig hetente háromszor fog.

– Nagyon kedvezőek az ed­­digi tapasztalatok, alkalman­ként át­­lagban 200-an tornáz­tunk, tornázunk együtt – komplett családokkal is –, ami nagyrendezvényes létszámnak felel meg – újságolta Gabriella.

Személyes kapcsolatok

– Számomra nagyon fontosak a személyes kapcsolatok. Most is napi szinten tartom a kapcsolatot a tornázókkal, azokkal az emberekkel, akik megtiszteltek, megtisztelnek a bizalmukkal, akiknek igyekszem minden egyes nap jót, hitet, reményt, újabb és újabb célokat, örömöt adni a mozgással, a gondolataim, az ösztönzőprogramok és a rendezvények segítségével. Fontos, hogy egymás támaszai legyünk – zárta mondandóját Gut Gabriella.