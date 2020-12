Stefánia, Algyői út, Csillag tér – az idei év legemlékezetesebb forgalmi káoszai

2020-ban több szakasza is megújult Szegednek. A problémát csak az okozta, hogy a munkálatok egyszerre zajlottak, a város számos pontján megváltozott közlekedési rendre és dugókra számíthattak a gyalogosok, kerékpárosok és autósok. A lentiekben összegyűjtöttük az idei év legemlékezetesebb szegedi felújításait, átépítéseit, forgalmi dugóit...

Legtöbbször a Stefánián zajló munkálatok miatt tájékoztattuk olvasóinkat, mivel a nyár folyamán ezen a szakaszon többször változott a forgalmi rend és korlátozásokból sem volt hiány.

Átépítették a Stefánia parkja melletti kiemelt szegélyt, a múzeumnál lévő trolimegállót és a színháznál a Vaszy Viktor térről az úton átvezető gyalogátkelőhely védőszigetét is. A gyalogosok a Vár utca és a körforgalom között csak a színház felőli oldalon közlekedhettek. A színház előtti két gyalogátkelőhelyet és a múzeum melletti trolimegállót is lezárták. Kerékpározni a Vár utca és a körforgalom között csak az úttesten lehetett. Később már parkolni is tilos volt az adott útszakaszon, majd szeptembertől a színháznál egy sávra szűkült és váltakozó irányú lett a forgalom.

Valamennyivel december előtt azonban megújult a teljes Stefénia és a Móra Ferenc Múzeum előtti tér is, ami talán kárpótolta a korábbi felfordulást.

Július 25-én zárták le a Csillag teret és az oda vezető útszakaszokat. A tér útburkolatának felújításán kívül kiszélesítették a Lugas utcát, a Budapesti körúton pedig buszsávot hoztak létre.

Valószínűleg emlékezetes felújítás lehetett az arra közlekedők számára, hiszen öt hétre módosult a menetrend: forgalmi korlátozásokkal, terelésekkel kellett számolni. Tovább bonyolította a közlekedést, hogy a Szamos, a Róna és a Retek utca kereszteződésénél új forgalmi rend lépett életbe.

Szeptemberre azonban kijavították a már igencsak lyukacsos úttestet, megtörtént a teljes felújítás, így visszaállt a régi rend a Csillag téren.

A Szilléri sugárút Csillag tér felőli végét is felmarták, valamint a Dankó Pista-Szilléri-Hajós utca kereszteződésében minden irányból sávszűkület nehezítette az autósok dolgát.

A tértől nem messze, az Etelka sor és a Tápai utca kereszteződésében is épült a körforgalom. Habár júniusra ígérték a befejezését, még augusztusban is kisebb akadálypályát jelentett az adott szakaszon való közlekedés.

Ezzel egy időben Újszegeden, a Temesvári körút, valamint a Bérkert utca és a Népkert sor kereszteződésénél is munkálatok kezdődtek. Napokon keresztül jelzőlámpák nélkül kellett ott autózni, de a gyalogosoknak sem volt egyszerű egyik oldalról a másikra átjutni.

Újszegeden még a Közép fasor volt hetekig keresztbe lezárva csatornahálózati munkálatok miatt.

A legemlékezetesebb dugót mindenesetre azok az autósok élhették át, akik november elején az Algyői úton közlekedtek. Még augusztusban lámpás csomópontot építettek ki az Algyői út–Ladvánszky utca–Baktói utca–Diadal utca találkozásánál, így akkor a városból kifelé haladó forgalmat a szervizútra terelték.

„Aki Hódmezővásárhelyről akart ma reggel negyed nyolc tájékán Szegedre jutni, könnyen lehet, hogy csak az egyik benzinkútig sikerült neki” – ezt már november 3-án írtuk. Ekkor a végéhez közeledett a csomópont átépítése, azonban amikor bekapcsolták az új jelzőlámparendszert, kilométeres sorok alakultak ki az Algyői úton. Több olvasó is jelezte, hogy az autópályáig, illetve a József Attila sugárútig ér a dugó.

Kíváncsian várjuk, hogy 2021. milyen közlekedési meglepetéseket tartogat majd a szegedieknek.