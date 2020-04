Stefanik Sándor két és fél évtizede tevékenykedik a szegedi színház ügyelőjeként

A színházi produkciók láthatatlan karmestereként az ügyelő adja az előadások ritmusát. Az ő szavára indul a színész, változik a díszlet, gördül a függöny. Legfőbb ismérve rendíthetetlen nyugalma. Egy jó ügyelő mindig jó pszichológus is Stefanik Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főügyelője szerint.

Az ügyelő a kapitány a hajóhídon, az előadás láthatatlan karmestere – e két színidirektoroktól kapott munkaköri leírása fejezi ki legpontosabban feladatkörét Stefanik Sándor szerint, aki immár 26. éve tevékenykedik a Szegedi Nemzeti Színház ügyelőjeként. Előtte hét évig világosítóként dolgozott a teátrumban.

– Az ügyelő feladata, hogy minden rendben menjen – foglalta össze frappánsan hivatásának lényegét.

Munkája jóval hamarabb kez­dődik az előadásokat megelőző három figyelmeztetés be­mondásánál. Az egész próbafolyamatot végigköveti a rendező mellett. Ügyelői példányában gondosan feljegyzi a produkció szinte minden másodpercének teendőit. Majd ő fogja össze az előadások művészi és műszaki állományát, tehát a színészektől a kellékeseken és öltöztetőkön át a díszletmozgatókig mindenkinek a teendőjét át kell látnia.

Az ő szavára indul a művész, változik a díszlet, sőt az ügyelő az egyetlen, aki megszakíthat egy előadást. Stefanik Sándor pá­­lyafutása során ez mindössze egyszer fordult elő.

– A Rómeó és Júliát játszottuk, és kigyulladt a függönyraktár. Egyébként bármi gubanc történik, úgy kell megoldani, hogy a néző semmit ne vegyen észre. A Faust elkárhozása című darab egyik előadásán technikailag szétesett a színpad gépészete, így minden máshogy zajlott, mint a próbákon. A végén Juronics Tamás rendező odajött hozzám, és közölte: ennek semmi köze nem volt ahhoz, amit próbáltunk, de kívülről előadásnak nézett ki – mesélte a főügyelő.

A jó ügyelő legfőbb ismérve a higgadtság. A legkritikusabb helyzetben is meg kell őriznie hidegvérét, mert a pánik ragályos. A színfalak mögött pedig mindig nyugalomnak kell ho­­nolnia, különben az előadás veszélybe kerül. Éppen ezért nemcsak kiváló műszaki, problémamegoldó és ritmusérzékkel kell bírnia, egy ügyelő mindig jó pszichológus is. Hiszen nem elég mondani, kollégáinak kö­vetniük is kell az utasításait. A tekintélyt pedig mindenekelőtt kedvességgel, jó szóval és odafigyeléssel lehet kiérdemelni Stefanik Sándor szerint. Bár az előadások végén a taps beszűrődik a színfalak mögé, a reflektorfény azonban mindig elkerüli, a nézők számára örök láthatatlan szereplője a produkcióknak. Fá­­radhatatlan, lelkiismeretes te­­vékenységét azonban több alkalommal is méltatta a teátrum. Vaszy Viktor-díjjal, kétszer pedig Dömötör-díjjal jutalmazták munkásságát.

A főügyelő hangsúlyozta: mindent a Szegedi Nemzeti Színháznak köszönhet. Nemcsak hivatásbeli, de családi kiteljesedését is. Feleségét, akivel 33 éve élnek boldog házasságban, a teátrumban ismerte meg, ültetőként dolgozott. Emellett két lánya is a szegedi színház családját erősíti: Kata táncosként, Luca öltöztetőként tevékenykedik.