Látta már a stoppoló napraforgót?

Hova utazik a stoppoló napraforgó? Ez a kérdés ugrott be elsőre, amikor a Vám térnél megláttam a betontengerből kinőtt virágot. Bizonyára igen kalandos úton kerülhetett ide a magja, amelyből sarjadt.

A napraforgó különlegessége – ahogyan az a nevében is benne van –, hogy más növényekkel ellentétben nemcsak a leveleit tudja a fény felé elmozdítani, ha­­nem a virágját is. Ennek pe­­dig evolúciós előnyei vannak, hiszen a fény hatására nemcsak nagyobbra nő, ha­­nem a felmelegedett virágtányérja jobban vonzza a be­porzó rovarokat is. Persze a kutatókat az is foglalkoztatja, hogy ezt a kivételes képességet hogyan lehetne más növényekbe is beprogramozni.

A gyakorlati haszon mellett szép szimbolikus jelentést is társítottak a nap felé forduláshoz: a napraforgó az Isten felé forduló lélek szimbóluma. Ugyanakkor a nap iránti elköteleződését a szerelemhez is hasonlították.

Így valószínűleg nemcsak gyö­­nyörű sárga színe miatt, ha­­nem a jelképessége miatt is gyakori dísze az esküvői de­­korációknak.

Hogy hová kívánkozik ez a napraforgó? Egy vidám, nyári la­­kodalomba, kutatói laboratóriumba vagy egy melegebb égtájra?

Valószínűleg a városon, a be­tondzsungelen kívülre, egy napraforgókkal teli rétre.