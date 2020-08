Strandfürdő lesz a tramtrain megálló neve az Adyn

Már nevet is kaptak a tramtrain megállók Hódmezővásárhelyen. Az építési munkák a végéhez közelednek, sok helyen már csak a kopóréteg hiányzik az úttestről. A felsővezetéktartó-oszlopok felszerelése is elkezdődött.

Véleményezésre küldte a vásárhelyi közgyűlésnek a tramtrain megállók nevét a MÁV-START Zrt. Képviselői javaslatra egy megálló átnevezését indítványozta a város vezető testülete: a Bartók Béla utcai megállót Strandfürdőre változtatták.

Ennek megfelelően a tramtrain megállóhelyeinek neve

Hódmezővásárhelyi Népkert Vasútállomás, Strandfürdő, Hősök tere, Kossuth tér, Kálvin János tér és Hódmezővásárhely Vasútállomás lesz.

– Napról napra látványosabban haladunk a cél felé, a Népkertnél a kerékpártárolók már elkészültek, ott a térkövezési munkálatok zajlanak. Az Ady utcán szinte minden elkészült, az aszfaltozás is, a Hősök terén térkövezést végez a kivitelező. A Szőnyi utcán a Hősök tere és az Oldalkosár utca között minden rendben, a Kossuth tér felé kisebb térkövezések vannak hátra. Ez utóbbi helyszínen és az Andrássyn még néhány négyzetméteres betonozási feladatok maradtak. A 3,2 kilométer sínből a Szent Antal utca és az Andrássy út kereszteződésében hiányzik mintegy 20 méter vágány, ami a váltó- és biztosítóberendezések szerelése után készülhet el – mondta el lapunknak Mucsi László a projekt tanácsadója.

A „külső” Andrássy úton ma kezdi a kivitelező a kopóréteg felhelyezését. Az utat augusztus 5-e és 12-e között a Kálvin téri körforgalomtól az Emlékpontig lezárják, így a Petőfi és Bercsényi utcák az Andrássy felé zsák­utcává válnak. Augusztus 13-a és 18-a között pedig az Emlékpont irányából a Kálvin téri körforgalomhoz vezető sávot zárják le. Akkor Bocskai válik az Andrássy út felé zsákutcává.

A nagyállomásnál utat építenek, hozzákezdtek a parkoló kialakításához is. Szerelik a felsővezetékeket is, első lépésben a tartókarokat szerelik az oszlopokra. A sínek mellett a gumifugák kiöntése is zajlik.