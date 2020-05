Strandolás strandélmények nélkül – Galéria

Aki eddig a tömegre panaszkodott a mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdőben, az most induljon a homokháti városba, ahol ha szerencsés, akár az egész medence az övé lehet. Nem szokványos strandriport következik.

Van a strandnak – a világ összes strandjának – egy jól ismert, andalító hangja, zsongása. Nem más ez, mint vissz­hangzó gyerekkiabálás, a hangszórókból áradó zene, a csobbanás, a fürdőmester sípjának éles sikoltása, a zubogó, morajló víz által keltett hangzavar. Ha ez nem lenne elég, folyamatosan a levegőben terjeng a klóros gyógyvíz sülő lángos illatával keveredő szaga. Ez most mind hiányzik a fürdőből.

Síri csend és üresség

A Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő bejáratánál péntek délelőtt nem hivatalosan megtudtuk, körülbelül tíz vendég áztatja magát a vízben. A bejáratot még soha nem láttuk ilyennek, sehol senki, síri csend és üresség honolt. Akinek tömegiszonya van, most menjen fürdeni. A fürdőben egyelőre csak a kültéri medencéket lehet használni, bent, a pénztárnál és az öltözőknél a maszk használata kötelező. Kézfertőtlenítővel sem spóroltak, mindenhol van belőle bőven. Odakint egyből a bejárat melletti medence tűnik a legnépszerűbbnek. Kiss Lóránt Szegedről érkezett és már alig várta, hogy fürdőzhessen.

Kiss Lóránt elégedett

– Az Anna fürdőbe és Algyőre szoktam járni, de azok még nem nyitottak ki. Most vagyok itt először, eddig mindennel meg vagyok elégedve. Nyugdíjas vagyok, az időmbe belefér – magyarázta Kiss Lóránt, aki hozzátette, a mórahalmi fürdő mellett a kormány a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében tett munkájával is nagyon meg van elégedve.

Úszni jött

A nagymedencében sem akadtak össze a lábak ezen a péntek délelőttön. A szintén Szegedről érkezett Lipták János tempózott csak egyedül.

– Határozottan vártam, hogy jöhessek úszni, mert február óta nem lehetett. Ez nyitott meg először, azért vagyok itt – magyarázta a nyugdíjas, akit bemelegítés közben zavartunk meg, az 1000 méteres 30 hosszból éppen a harmadiknál tartott.

Érdeklődés van, forgalom nincs

– Nagy az érdeklődés, gyér a forgalom – foglalta össze az eddigi tapasztalatokat Farkas Gábor intézményvezető, aki ennek ellenére derűlátó. A strand népszerű lángossütője előtt, ahol mindig áll a sor, de most nem, elmondta, a nyitás, múlt csütörtök óta napi 60-100 vendég fordul meg a fürdőben.

– Arra számítok, hogy hamarosan javul a helyzet. A turizmus iránti bizalom vissza­térőben van, pünkösdre a város szállodáiban már most 70 százalékos a foglaltság, ha pedig az idő is jó lesz, az nálunk is meglátszik majd – magyarázta.

Fürdő számokban

A mórahalmi fürdőben négyféle gyógyvíz, nyáron 21, télen 16 medence, szaunaparkjában 14 kabin várja a vendégeket. Nyáron 15 ezer négyzetméteres parkosított zöld felületén igazi mediterrán hangulat uralkodik. A fürdő része egy sajátosan gyermekek számára tervezett, több mint 3000 négyzetméteres fedett élményfürdő is, míg a gyógyfürdőben számos gyógyászati szolgáltatás érhető el.