Sütőtökkrémleves és tökfaragás a petőfitelepi fonóban – Galéria

Sült tök ínycsiklandó illata lengte be a Petőfitelepi Művelődési Ház Telepi Fonóját október 30-án. Mellette sütőtökkrémleves rotyogott a gáztűzhelyen, valamint tökös sütemény és tökös-mákos muffin is készült.

– Körülbelül hét éve működik a telepi fonó, melynek keretében havonta egyszer összejönnek a környékbeli családok. Minden hónapnak megvan a maga témája, annak jegyében sütünk-főzünk valami finomságot, valamint kézműveskedünk. Október végére a tökre esett a választásunk – fejtette ki Farkasné Frecot Tünde, népművelő, a Tök jó nap elnevezésű rendezvény főszervezője, aki a konyhai teendők és természetesen a Halloween tökök faragása mellett néprajzi áttekintést is adott a résztvevőknek a hazai tökös hagyományokból. Hiszen olyan régi szokásunk a tökfaragás, mely egészen Salamon, Árpád-házi királyunk tömlöcéig nyúlik vissza. Nem hiába tartja a mondás: „fénylik, mint Salamon töke”.

– A néphagyományban is megjelenik a töklámpás: Luca napkor vagy Márton napján a fiatalok töklámpást visznek magukkal, illetve teszik ki az ablakba, hogy elűzzék a rossz szellemeket. Emellett játékkészítésre is előszeretettel használták a tököt a falusiak, nagymamámnál még én is készítettem tökbabát – fejtette ki.