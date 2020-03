Szabados Árpád különös világába kalauzoltak el

A 20. század második felének egyik legsokoldalúbb művészének emlékét őrzi a Reök tárlata, amit szombaton ingyenes tárlatvezetéssel lehetett megtekinteni. A látogatókat főként a „Huszadik sz.-i kifestőkönyv” ejtette ámulatba.

Élénk színvilág és elgondolkodtató formák tárulkoznak elénk a Reök-palotába belépve, ahol Szabados Árpád festőművész képeiből nyílt kiállítás február elsején. Ahogyan az már megszokott, ezúttal is ajándékkal készült a művészetet kedvelőknek a Reök, szombat délelőtt ingyenes, interaktív tárlatvezetésre invitáltak mindenkit.

Plank Andrea önkéntes tárlatvezető kalauzolta az érdeklődőket Szabados Árpád különleges képi világába. Elhangzott, a festő megyeszékhelyünkön született, azon­ban hatodikos korában a fővárosba költözött szüleivel, ezért inkább pesti művészként jegyzik, mintsem szegedi alkotóként. Fontos tudni azt is, hogy a március 22-ig látható tárlat nem életmű-, hanem emlékkiállítás, amely a teljes, igen sokszínű alkotóvilágát igyekszik felölelni. A tárlatvezető szerint a monumentálistól egészen a legkisebb grafikáig terjedt Szabados Árpád képzelete, aki egyébként nem volt rajztehetség, a képzőművészeti egyetemre is csak másodjára nyert felvételt, később viszont már oktatott is ott.

A látogatók sem tudták megmondani, hogy absztrakt vagy inkább figurális képek láthatóak, mint kiderült, ezt nem is lehet igazán behatárolni, mert ebből is, abból is van benne egy kevés. Plank Andrea hozzátette, a legtöbb képén keresztül mesélt a festőművész, de nem minden kép mögött áll történet, van ami inkább dekoratív. Többször motívumokat és természeti elemeket is használt munkáihoz, ezekhez pedig mindig valamilyen tudást párosított – tette hozzá.

Öt nagyobb képét és néhány kisebb alkotását mutatták be az ingyenes vezetésen, a közönséget leginkább a „Huszadik sz.-i kifestőkönyv” ejtette ámulatba, ami egy méretes papírtömkeleg. Az egyik fiatal pár szerint a társadalomról alkotott kritikáját vitte papírra Szabados Árpád, aki az emberek kapzsiságát, éhezését és háborúját is megjelenítette.

Plank Andrea szerint ez az egyik olyan alkotás, ami kiválóan szemlélteti, milyen alkotó is volt ő, többen firkálóművésznek tartották.